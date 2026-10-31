FOTO Osječani na nogama zbog betoniranja obale Drave: 'Zeleni grad nestaje nam pred očima'

Zbog radova na izgradnji obaloutvrde, koje smatraju nezakonitim, Građanska inicijativa "Za zeleni Pampas", u subotu je u Osijeku održala javni prosvjed kod lokacije izvođenja radova na desnoj obali Drave te najavila kako će nastaviti poduzimati korake koji su u okviru demokratskih procedura
Ta je inicijativa nedavno Državnom inspektoratu prijavila "Hrvatske vode" kao investitora radova zbog sumnje u kazneno djelo uništavanja prirode i sumnje u kazneno djelo protiv službene dužnosti te je od Inspektorata zatražila trenutnu obustavu radova, kako ne bi dolazilo do daljnje štete.
Na prosvjedu se, po procjenama medija, okupilo stotinjak građana koji su nosili transparente s natpisima "Stop betonizaciji Pampasa", "Da šetnici, ne betonizaciji", "Ne zovite uništavanje razvojem" te "Kako djetetu objasniti da je beton važniji od Drave".
Član inicijative Mirko Andrić podsjetio je da se radovi, koji uključuju upotrebu oko šest tisuća tona betona na obali Drave, izvode na zaštićenom području rezervata biosfere "Natura 2000" i regionalnog parka "Mura-Drava".
Nismo protiv šetnice i razvoja, ali smatramo da tolika količina betona nije primjerena i da nam "zeleni" grad Osijek nestaje pred očima. Proces oko ovoga problema na razini EU još traje, i mislimo da je skandalozno da krećemo u nešto za što određeni postupci još nisu okončani, kazao je Andrić.
Istaknuo je kako, osim podnesene prijave Državnom inspektoratu, traže da se za ovaj projekt izradi cjelovita studija utjecaja na okoliš, a od grada Osijeka, kao suinvestitora osnivanje Zelenog savjeta, kako bi se ostvarila komunikacija s incijativama i udrugama iz tog područja.
Članica Inicijative Kristinka Baglama rekla je da nisu protiv uređenja ovoga prostora i dodatnih sadržaja, ali su definitivno protiv betoniranja oko dva kilometra obale Drave.
Upozorila je da je za ovaj projekt izrađen elaborat, što je dokument niže razine, ali ne i studija zaštite okoliša, što bi bilo sukladno današnjoj europskoj regulativi o zaštiti prirode, jer se ovdje radi o zaštićenom području i vodocrpilišnoj zoni. Ističe kako će inicijativa nastaviti poduzimati sve moguće korake, koji će joj biti na raspolaganju, a da su u okviru demokratskih procedura.