FOTO Osječani na nogama zbog betoniranja obale Drave: 'Zeleni grad nestaje nam pred očima'

Ta je inicijativa nedavno Državnom inspektoratu prijavila "Hrvatske vode" kao investitora radova zbog s umnje u kazneno djelo uništavanja prirode i sumnje u kazneno djelo protiv službene dužnosti te je od Inspektorata zatražila trenutnu obustavu radova, kako ne bi dolazilo do daljnje štete.

Na prosvjedu se, po procjenama medija, okupilo stotinjak građana koji su nosili transparente s natpisim a "Stop betonizaciji Pampasa", "Da šetnici, ne betonizaciji" , "Ne zovite uništavanje razvojem" te "Kako djetetu objasniti da je beton važniji od Drave".

Član inicijative Mirko Andrić podsjetio je da se radovi, koji uključuju upotrebu oko šest tisuća tona betona na obali Drave, izvode na zaštićenom području rezervata biosfere "Natura 2000" i regionalnog parka "Mura-Drava".

Nismo protiv šetnice i razvoja, ali smatramo da tolika količina betona nije primjerena i da nam "zeleni" grad Osijek nestaje pred očima. Proces oko ovoga problema na razini EU još traje, i mislimo da je skandalozno da krećemo u nešto za što određeni postupci još nisu okončani, kazao je Andrić.

Istaknuo je kako, osim podnesene prijave Državnom inspektoratu, traže da se za ovaj projekt izradi cjelovita studija utjecaja na okoliš, a od grada Osijeka, kao suinvestitora osnivanje Zelenog savjeta, kako bi se ostvarila komunikacija s incijativama i udrugama iz tog područja.