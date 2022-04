Golob svrgnuo Janšu: 'Brzo ćemo sastaviti vladu. Narod je konačno došao na vlast!'

Prema prvim službenim rezultatima, Pokret Sloboda, stranka lijevog centra na čijem čelu je menadžer Robert Golob, pobjeđuje na slovenskim izborima s prednošću od oko pet posto u odnosu na donedavnog premijera i kandidata desnog centra Janeza Janšu. U parlament, kako zasad stvari stoje, sigurno ulaze još desni NSi i socijaldemokrati

Prema rezultatima Državne izborne komisije Robert Golob i njegov Pokret Sloboda imaju 34,32 posto glasova, SDS Janeza Janše 23,85 posto , dok u parlament još sigurno ulaze desni NSi s 6,93 posto, socijaldemokrati sa 6,63 posto , te Levica s 4,21 posto. Pretvoreno u mandate, to bi značilo 40 mandata za Pokret Sloboda, 28 za SDS, 8 za NSi, 7 za Socijaldemokrate i 5 za Levicu.

22.50 Robert Golob, čelnik Pokreta Sloboda, relativnog pobjednika izbora, obratio se javnosti putem videozida u Cankarjevom domu. Golob se zahvalio biračima i pripadnicima civilnog društva, za koje je rekao da su ga motivirali i potaknuli osnovati stranku. 'Ljudima obećavamo novi društveni dogovor, gdje će ljudi htjeti ostati u Sloveniji, gdje će vladati socijalna pravda. Ali vjerujem da će prava promjena biti ta da će narod imati pristup vlasti. Ispunit ćemo vaše povjerenje, to je moje osobno obećanje', rekao je Golob.

Izrazio je žaljenje što u parlament nije ušlo više od pet stranaka, no rekao je da je dobra stvar što se vlada može sastaviti brzo. 'To je najvažnije, da možemo sastaviti vladu bez oklijevanja. Ako će situacija to tražiti, možemo je nadopuniti i drugim strankama. Nećemo gledati članske iskaznice, uključit ćemo i stranke koje nisu ušle u parlament, ali i civilno društvo'.

Odgovorio je i na pitanje o odnosima s Hrvatskom te prokomentirao dogovor o ribarenju u Savudrijskoj vali koji su Andrej Plenković i Janez Janša gotovo ostvarili pred izbore. 'Ne vidim da mu je to nešto pomoglo. Ono što mogu garantirati jest da ćemo vanjsku politiku voditi potpuno drugačije', rekao je.

22.30 Premijer na odlasku Janez Janša se obratio javnosti u Cankarjevom domu. 'Rezultati su takvi kakvi jesu. Zahvaljujem se svim našim glasačima, stožerima u kojima smo postigli pozitivne rezultate. Čestitamo relativnom pobjedniku. Naravno, rezultat je ipak tješnji nego što izgleda. Žao mi je što ostale stranke vladajuće većine nisu nastupile zajedno s nama. Bili bismo sretni kad bi na svim izborima u Sloveniji bila ovako visoka izlaznost', rekao je i dodao: 'I u oporbi ćemo se ponašati odgovorno, za razliku od dosadašnje oporbe koja je proteklih godina, tijekom pandemije koronavirusa, činila sve kako bi otežala situaciju u zemlji'.