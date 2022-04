Bori se za modernu Sloveniju i žene u STEM-u, Zmago Jelinčić je vrijeđa jer je Makedonka, a Janšu opisuje kao 'Snjeguljičinu maćehu': Išao je u Kijev po selfie sa Zelenskim!

Nakon što su Viktor Orban i Aleksandar Vučić na nedavnim izborima obranili svoje pozicije na vlasti, u hrvatskom susjedstvu izborni test čeka još jednog čelnika kojeg liberalni dio europske javnosti proziva za autokratsku vladavinu - slovenskog premijera Janeza Janšu. U seriji intervjua s mladim protivnicima regionalnih moćnika stoga predstavljamo Emiliju Stojmenovu Duh, mladu slovensku znanstvenicu koja se na ovim izborima prvi put politički angažira na strani socijaldemokrata

Trenutno vodim centar za digitalne inovacije 4PDIH i 11 međunarodnih projekata. Zaista uživam u svom radu na području digitalizacije. Da mi je netko prije 13. ožujka 2020., kada je formirana Janšina vlada, rekao da ću biti spremna ostaviti sve to po strani i odlučiti ući u politiku, rekla bih mu/joj da je lud/a. No stvari su se od tada drastično promijenile. Aktualna vlast se pobrinula za to da Slovenija više ne bude napredna zemlja u koju sam se doselila. Zbog toga što volim Sloveniju - i zato što ne želim ponovno bježati iz svoje sredine zbog pogrešnog vođenja zemlje - odazvala sam se pozivu predsjednice Tanje Fajon i odlučila izaći na izbore. U prošlosti sam surađivala sa socijaldemokratima, ali isključivo u profesionalnoj ulozi predsjednice Vijeća za znanost i inovacije.

Oddaja #Arena na @RTV_Slovenija je pokazala, kam smo prišli v javnih razpravah. Do pokroviteljskih izjav, mizoginije in nivoja: "Slabo slišite ali pa slovensko ne znate." Je tudi dokaz, da je treba zaključiti z mačistično gerontokracijo. Priložnost naj dobijo mlajše in mlajši. pic.twitter.com/qq2R0Yt3LY

Krenimo od aktualnih tema. Prije nekoliko tjedana u predizbornoj debati javne televizije morali ste se braniti od napada Zmage Jelinčića, dobro poznatog u hrvatskoj javnosti po ksenofobnim stavovima. Prozvao vas je da ne razumijete dobro slovenski i tražio da nabrojite osobe stranog porijekla koje su učinile nešto dobro za Sloveniju. Kao Makedonka porijeklom, susrećete li se često u svakodnevnom životu, poslu i privatnoj komunikaciji s ovakvom vrstom govora mržnje?

Ne baš. Uvijek sam se osjećala dobrodošlo u Sloveniji. Živim u Mariboru, za koji se volim šaliti da je slovenski Balkan. Ljudi su dragi, topli, žele pomoći. Kad me sretnu, odmah kažu koga poznaju iz Makedonije. Na prvom poslu, u Iskratelu, bilo je mnogo nas stranaca i okruženje je bilo vrlo uključivo. Isto je na fakultetu. Govor mržnje postao je jako izražen na društvenim mrežama otkako sam počela nastupati sa strankom SD. Zanimljivo je da sam u prošlosti dosta radila s europarlamentarcem Francom Bogovičem na temu pametnih sela. Gospodin Bogovič član je desničarske stranke. U to vrijeme nikome nije smetalo to što sam doseljenica. Bila sam im super. Sada bi me isti ljudi vratili tamo odakle sam došla. Ne zaustavljaju se samo na osobnim uvredama meni, nego idu toliko daleko da vrijeđaju cijeli makedonski narod ili narode drugih useljenika. A to me još više uznemirava i boli.

Kad smo kod javne televizije, na njoj se u posljednje vrijeme događaju brojne promjene. Čini se da je Janšina vlast nakon državne medijske agencije STA odlučila pojačati pritisak i na televiziju te dovesti svoje ljude. Paralelno s time, stvorio je čitavu privatnu medijsku mrežu provladinih medija, a na Twitteru se ponekad ponaša potpuno nekontrolirano. Što mislite, zbog čega je slovenski premijer toliko opsjednut medijima i javnom percepcijom svog rada?

Slovenski premijer nije opsjednut medijima, već svojim imidžom u javnosti i svojim mjestom u povijesti. Mediji koje ste naveli i koji su bili pod najvećim pritiskom - RTV, STA - bili su vjerodostojni mediji koji su vjerodostojno izvještavali o svemu što nam se događalo. Dakako, razotkrili su i afere i nepravilnosti u radu predsjednika i članova njegove vlade, koje su narušile njihov imidž. Premijer zaboravlja da za to nisu krivi mediji, već on i njegov tim koji su počinili sve te nepravilnosti. A kako, naravno, nikada nisu namjeravali stati s time, odlučili su jednostavno ušutkati vjerodostojne medije i pobrinuti se za to da ih svi glorificiraju. Naš premijer je kao Snjeguljičina maćeha. Dok zrcalo ponizno objašnjava da je najljepši, sve je u redu. U trenutku u kojem ogledala izgovore istinu dolazi teško vrijeme.