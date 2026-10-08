FOTO Milanović odlikovao zaslužne Hrvate: Među njima Neven Budak i rukometna legenda

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je u četvrtak zaslužne pojedince i organizacije koji su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem dali veliki doprinos hrvatskoj kulturi, znanosti, sportu i gospodarstvu.

'Ovdje su danas ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća posvećenosti, truda, ljubavi i interesa. Svima od srca čestitam i zahvaljujem na onome što ste dali. Izražavam svoje duboko poštovanje prema vama, a odlikovanja su mali znak pažnje koji Hrvatska država prema vama može pokazati', rekao je predsjednik Milanović. Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića odlikovani su Jelva Kviz i prof. dr. sc. Boris Kviz za izniman doprinos hrvatskoj kulturi donacijom vrijedne zbirke djela najznačajnijih hrvatskih likovnih umjetnika Republici Hrvatskoj i gradu Zagrebu, Yoko Nishii za osobiti doprinos promociji i očuvanju hrvatske glazbene baštine te jačanju prijateljstva i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Japana te Krešimir Stražanac za iznimno uspješna glazbena ostvarenja te osobiti doprinos u promicanju hrvatske glazbene umjetnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu. Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovani su prof. dr. sc. Neven Budak za osobite zasluge u unapređenju hrvatske povijesne znanosti te za iznimna postignuća na polju historiografije te izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić za izniman doprinos razvoju medicinskih znanosti u području dijabetologije, kontinuirani rad na unaprjeđenju zdravstvene skrbi te osobite zasluge za međunarodnu afirmaciju hrvatske znanstvene zajednice.

Zoran Milanović uručio odlikovanja Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







+31 Zoran Milanović uručio odlikovanja Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara odlikovani su Đurđica Gabrilo za osobiti doprinos razvoju hrvatskog plivačkog sporta te ostvarene povijesne sportske rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima te Hrvoje Horvat za osobiti doprinos razvoju i afirmaciji rukometa te postignute vrhunske rezultate na nacionalnim i međunarodnim sportskim natjecanjima, čime je pridonio ugledu i promociji hrvatskog sporta. Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića odlikovan je Zoran Hercigonja za značajan doprinos promicanju informatičkih znanosti te osobite zasluge u unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Redom hrvatskog pletera odlikovani su Sonja Borovčak za osobite zasluge u zaštiti prava i dobrobiti djece te njihovoj skrbi, u prigodi 50 godina institucionalnog djelovanja, Tatjana Holjevac za osobite zasluge i doprinos u uspostavi telekomunikacija Hrvatske sa svijetom tijekom Domovinskog rata, maestro Aleksandar Marković za osobite zasluge u promicanju glazbe hrvatskih autora vrhunskim izvedbama tijekom dugogodišnje suradnje sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Vesna Milković za izniman dugogodišnji doprinos očuvanju i promicanju hrvatske tradicijske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu, Carmen i Ivan Perković za osobite zasluge u osnivanju humanitarne udruge Fraternite Catalogne Croatie te izniman doprinos kroz dugogodišnje neprekidno djelovanje u prikupljanju i slanju humanitarne pomoći građanima Republike Hrvatske, Stanislav Štambuk za iznimne zasluge u razvoju mediteranskih poljoprivrednih kultura te osobiti doprinos promociji hrvatskog maslinarstva te Daniela Taslidžić Herman za osobite zasluge u kulturnom razvoju Slavonije i Baranje kroz dugogodišnje pedagoško i humanitarno djelovanje.

Povelje Republike Hrvatske uručene su Hrvatskom plivačkom savezu za osobite zasluge u promicanju, poticanju i razvoju plivačkog sporta u Republici Hrvatskoj te postignutim vrhunskim sportskim rezultatima na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, kao i glasilu Hrvatskog liječničkog zbora „Liječnički vjesnik“ za izniman doprinos u kontinuiranom bilježenju i promicanju najznačajnijih stručnih i znanstvenih medicinskih dostignuća te osobite zasluge u razmjeni znanja, inovacija i iskustva među liječnicima i znanstvenicima, u prigodi 150. obljetnice Liječničkog vjesnika. 'Poštovani gospodine Predsjedniče Republike Hrvatske, dozvolite mi da, u ime svih odlikovanih i svih koji su primili priznanja, zahvalim na ovoj velikoj časti. Zahvalio bih također i svim predlagačima koji su, prepoznavši naš rad, odlučili predložiti nas za dodjelu ovih priznanja. Kao što ste i sami rekli, dolazimo iz vrlo različitih struka i različitih područja, ali mislim da ima nešto što nas sasvim sigurno veže, a to je da smo, bez obzira na to čime se bavili, radili u interesu i za dobrobit i Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Zbog toga, siguran sam da će nas ova priznanja koju smo danas dobili potaknuti i da se dalje, u skladu s našim mogućnostima i godinama, bavimo time da unaprijedimo i hrvatsku državu i hrvatsko društvo. Osobito mi je zadovoljstvo da to radimo upravo na današnji dan', rekao je prof. dr. sc. Neven Budak koji se obratio i zahvalio u ime odlikovanih.