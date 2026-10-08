FOTO Milanović odlikovao zaslužne Hrvate: Među njima Neven Budak i rukometna legenda

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je u četvrtak zaslužne pojedince i organizacije koji su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem dali veliki doprinos hrvatskoj kulturi, znanosti, sportu i gospodarstvu.
'Ovdje su danas ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća posvećenosti, truda, ljubavi i interesa. Svima od srca čestitam i zahvaljujem na onome što ste dali. Izražavam svoje duboko poštovanje prema vama, a odlikovanja su mali znak pažnje koji Hrvatska država prema vama može pokazati', rekao je predsjednik Milanović.
Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića odlikovani su Jelva Kviz i prof. dr. sc. Boris Kviz za izniman doprinos hrvatskoj kulturi donacijom vrijedne zbirke djela najznačajnijih hrvatskih likovnih umjetnika Republici Hrvatskoj i gradu Zagrebu, Yoko Nishii za osobiti doprinos promociji i očuvanju hrvatske glazbene baštine te jačanju prijateljstva i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Japana te Krešimir Stražanac za iznimno uspješna glazbena ostvarenja te osobiti doprinos u promicanju hrvatske glazbene umjetnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu.
Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovani su prof. dr. sc. Neven Budak za osobite zasluge u unapređenju hrvatske povijesne znanosti te za iznimna postignuća na polju historiografije te izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić za izniman doprinos razvoju medicinskih znanosti u području dijabetologije, kontinuirani rad na unaprjeđenju zdravstvene skrbi te osobite zasluge za međunarodnu afirmaciju hrvatske znanstvene zajednice.
Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara odlikovani su Đurđica Gabrilo za osobiti doprinos razvoju hrvatskog plivačkog sporta te ostvarene povijesne sportske rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima te Hrvoje Horvat za osobiti doprinos razvoju i afirmaciji rukometa te postignute vrhunske rezultate na nacionalnim i međunarodnim sportskim natjecanjima, čime je pridonio ugledu i promociji hrvatskog sporta.
Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića odlikovan je Zoran Hercigonja za značajan doprinos promicanju informatičkih znanosti te osobite zasluge u unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske.
Redom hrvatskog pletera odlikovani su Sonja Borovčak za osobite zasluge u zaštiti prava i dobrobiti djece te njihovoj skrbi, u prigodi 50 godina institucionalnog djelovanja, Tatjana Holjevac za osobite zasluge i doprinos u uspostavi telekomunikacija Hrvatske sa svijetom tijekom Domovinskog rata, maestro Aleksandar Marković za osobite zasluge u promicanju glazbe hrvatskih autora vrhunskim izvedbama tijekom dugogodišnje suradnje sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Vesna Milković za izniman dugogodišnji doprinos očuvanju i promicanju hrvatske tradicijske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu, Carmen i Ivan Perković za osobite zasluge u osnivanju humanitarne udruge Fraternite Catalogne Croatie te izniman doprinos kroz dugogodišnje neprekidno djelovanje u prikupljanju i slanju humanitarne pomoći građanima Republike Hrvatske, Stanislav Štambuk za iznimne zasluge u razvoju mediteranskih poljoprivrednih kultura te osobiti doprinos promociji hrvatskog maslinarstva te Daniela Taslidžić Herman za osobite zasluge u kulturnom razvoju Slavonije i Baranje kroz dugogodišnje pedagoško i humanitarno djelovanje.
Povelje Republike Hrvatske uručene su Hrvatskom plivačkom savezu za osobite zasluge u promicanju, poticanju i razvoju plivačkog sporta u Republici Hrvatskoj te postignutim vrhunskim sportskim rezultatima na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, kao i glasilu Hrvatskog liječničkog zbora „Liječnički vjesnik“ za izniman doprinos u kontinuiranom bilježenju i promicanju najznačajnijih stručnih i znanstvenih medicinskih dostignuća te osobite zasluge u razmjeni znanja, inovacija i iskustva među liječnicima i znanstvenicima, u prigodi 150. obljetnice Liječničkog vjesnika.
'Poštovani gospodine Predsjedniče Republike Hrvatske, dozvolite mi da, u ime svih odlikovanih i svih koji su primili priznanja, zahvalim na ovoj velikoj časti. Zahvalio bih također i svim predlagačima koji su, prepoznavši naš rad, odlučili predložiti nas za dodjelu ovih priznanja. Kao što ste i sami rekli, dolazimo iz vrlo različitih struka i različitih područja, ali mislim da ima nešto što nas sasvim sigurno veže, a to je da smo, bez obzira na to čime se bavili, radili u interesu i za dobrobit i Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Zbog toga, siguran sam da će nas ova priznanja koju smo danas dobili potaknuti i da se dalje, u skladu s našim mogućnostima i godinama, bavimo time da unaprijedimo i hrvatsku državu i hrvatsko društvo. Osobito mi je zadovoljstvo da to radimo upravo na današnji dan', rekao je prof. dr. sc. Neven Budak koji se obratio i zahvalio u ime odlikovanih.
Osim obitelji i prijatelja odlikovanih na svečanosti dodjele odlikovanja u Uredu predsjednika Republike bili su predlagatelji odlikovanja zamjenica ravnatelja Galerije Klovićevi dvori dr. sc. Petra Vugrinec, predsjednik KUD-a Koškani Koška Mirko Šajkunić, ravnateljica Muzeja Mimara dr. sc. Tajana Pleše, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti dr. sc. Zrinka Mach, predsjednik Športske zajednice Grada Bjelovara Željko Maletić, ravnateljica Medicinske škola Varaždin mr. sc. Mirjana Grabar Kruljac, načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar, glavna tajnica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske Snježana Krpes, ravnatelj GDSK Slatina Vladimir Jelenčić, predsjednik GDCK Orahovica Stevo Hulak, privremena rukovoditeljica Radne jedinice Glazba HRT Ivana Kocelj i prodekanica za znanost Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić.