[FOTO] Bura stvorila probleme: I treći dan aktivan požar kod Jesenica, izgorjelo 50-tak hektara

Već treći dan aktivan je požar iznad Starog Sela u Jesenicama kod Omiša, a do sada je po neslužbenim procjenama izgorjelo više od 50 hektara niskog raslinja, borovine i grabove šume, doznaje se od vatrogasaca.

Vatrogasci su i dalje na terenu sa svojim brojnim vozilima. Od jutros je na tom širem području planulo još nekoliko manjih požara, pa je dio njih dislociran na druga požarišta.

U petak je tijekom ranog popodneva na terenu došlo do smirivanja vjetra, pa su u pomoć zemaljskim vatrogasnim snagama priskočile zračne snage koje su do večeri uspjele sanirati dobar dio požarišta, no onda je navečer bura ponovno raspirila jedva lokaliziranu vatru.