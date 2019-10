Finski parlament pokopao HDZ: 'Mi ne iznajmljujemo svoje prostorije strankama'

Već 19. studenog sabornica će ugostiti Skupštinu Europske pučke stranke, no HDZ-u koji je član EPP-a, to ništa nije sporno. Dapače, posljednjih dana argument im je bio da su se takvi sastanci održavali i u nekim drugim parlamentima. No, u finskom parlamentu kažu da takve skupove ne dozvoljavaju u glavnoj parlamentarnoj dvorani

'EPP je sastanke svojeg Predsjedništva i skupštine održavao i u parlamentima Litve, Danske i Finske', argument je kojim su posljednjih dana iz HDZ-a pokušali objasniti zašto ne vide ništa sporno u tome da EPP te sastanke održava i u Hrvatskom saboru. No, EPP će svoju Skupštinu održati upravo u sabornici u kojoj se održava plenarna sjednica. I ne samo to, nego će im Sabor prostor sabornici iznajmiti za novce.