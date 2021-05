Filipović stao u obranu Tomaševića: Ostavite mu oca na miru!

Jelena Pavičić Vukičević, Vesna Škare Ožbolt, Davor Filipović, Joško Klisović, Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević u studiju RTL-a sučeljavaju se uoči izbora

Na to mu je replicirao Filipović.

'Škoro je zaboravio kada je govorio o Domovinskom parkingu. Zaboravio je reći da je godinama s obje ruke duboko u džepovima sugrađana jer je dobivao milijunske poslove. Za njega je domoljublje gurnuti ruke u džepove sugrađana, pjevati u Americi dok je Hrvatska krvarila, dok sam ja bio granatiran u Sarajevu', izjavio je Filipović.

Klisović se nadovezao: 'Filipović je zadnja osoba koja može govoriti o prelijevanju novca u vlastiti džep. Ja ću uvesti riznicu kao instrument kroz koji prolaze sve novčane transakcije. Svatko će moći na internetu vidjeti trošenje ovca u Zagrebu. Tu je i platforma Zviždač, moći će se prijaviti korupcija...'

Škoro je zatim uzvratio Filipoviću. 'Moja pokojna majka je govorila da nije važno što se govori nego tko govori. Meni je uvijek zanimljivo kad simpatični gospodin Filipović, koji je alibi kandidat HDZ-a govori u ime stranke koja je na vlasti u jednoj izrazuito trgovačkoj koaliciji, a ne znam znaju li gledatelji da i glasači iz Srbije mogu izaći na izbore u nedjelju jer ne moraju imati PCR test. HDZ se još jednom pobrinuo da njihovi partneri iz SDSS-a dođu u Hrvatsku i daju im glasove da i dalje varaju narod, pa gledatelji, na vama je', rekao je Škoro.

' Filipović je zadnja osoba koja kao član HDZ-a može govoriti o posezanju u gradski ili državni proračun i prelijevanju novca u vlastiti džep. HDZ je tu razvio mehanizme neviđenih razmjera, imaju i presudu. I da se takve stvari ne bi događale u Zagrebu, ja ću uvesti riznicu kao instrument kroz koji prolaze sve novčane transkacije i bit će na uvid građanima. Druga stvar će biti platforma zviždač, kroz koji će se moći prijaviti nepravilnosti', izjavio je Klisović.

Kandidati su se sukobili oko hrvatskih branitelja i Domovinskog rata.

'Smeta li vas Tomaševiću Domovinski rat i branitelji? Primijetio sam da nijednom se riječju ne spominju Domovinski rat i branitelji u vašem programu, a sada po stoti put govorite da imate nešto protiv spomenika Domovini. Volio bih čuti odgovor', rekao je Filipović.

'Filipović mi kaže da mi odgovara, ali ja se nisam referirao na njega. Na Facebook stranici HDZ-a svaki dan imate objavu o meni. Znate koliko ima objava na našoj stranici o Davoru Filipoviću? Nula. Toliko je bitan. Moj otac je bio u Domovinskom ratu...', odgovorio je Tomašević.

'U vezi hrvatskih branitelja, jako puno Zagrepčana je branilo Hrvatsku. Način kako se odvija život u Zagrebu vezano za branitelje je sramotan. Uzimati ih u usta je previše. Manipulirate s braniteljima, nacionalnim interesom. Nema ovdje osobe koja ne voli svoju Hrvatsku i borila se za nju. I svi poštuju branitelje. Ali ovdje govorimo o komunalnim stvarima, razvoju grada. Zagreb se brani ponovo ovdje, kroz razvoj, a ne kroz ideološke rasprave, Srba, PCR testova, domoljublja, svi smo mi domoljubi i nemojte mjeriti nikome krvna zrnca jer moja su možda najevća, veća od vaših. Ajmo se koncentrirati na teme. Branitelji su u istoj situaciji kao i svi drugi', izjavila je Škare Ožbolt.

Filipović je napao Tomaševića zbog njegovog konzultanstkog posla.

'Jučer je na jednom sučeljavanju gospodin Tomašević rekao da više nije bio u 40 zemalja konzultant nego 30 i to nije istina, jer do sada bi rekao gdje je radio, što je radio i kakve je naknade primao. Prava istina je da je bio zaposlen u Institutu za političku ekologiju, to je udruga koja je od 2015. do 2019. to provjerite u financijskim izvješćima od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija primila 10.300.000 kuna. Prema tome, odatle je dobivao svoju plaću, a ne pružajući konzultantske usluge kao što on to navodi. Molim da svi provjere ono što ja govorim', rekao je Filipović.

Više puta tijekom rasprave Škoro je spomenuo Tomaševićevog oca.

'Postoji istina i laž. Kad je moja obitelj u pitanju ja sam navikao na to. Ja sam samo rekao da je vaš otac na našoj listi', rekao je Škoro, na što je Tomašević odgovorio: 'Nije'.

'Ostavite mu oca na miru. Ostavite mu oca na miru', ubacio se Filipović.