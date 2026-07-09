Farage postao predmet sprdnje: Ovo mu je jedini protukandidat na izborima

Farage je u utorak podnio ostavku na mjesto zastupnika za Clacton-on-Sea kako bi izazvao dopunske izbore usred istrage zbog navodnog neprijavljivanja višemilijunskih donacija bogatih donatora. Optužbe odbacuje i tvrdi da o njegovoj političkoj budućnosti trebaju odlučiti birači, a ne "establišment".

'Odlučio sam da ljudi iz Clactona budu suci mojih postupaka. Borit ću se za pobjedu i nastaviti političku revoluciju koju je pokrenuo Reform UK', rekao je Farage.

No njegov plan ubrzo je naišao na neočekivan odgovor. Laburisti, Konzervativna stranka i Liberalni demokrati objavili su da neće imati svoje kandidate na dopunskim izborima, ocijenivši Farageov potez političkim trikom kojim pokušava skrenuti pozornost s financijske istrage, navodi CNN.