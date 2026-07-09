Farage postao predmet sprdnje: Ovo mu je jedini protukandidat na izborima

Politički potez Nigela Faragea, koji je podnio ostavku na zastupnički mandat kako bi na izvanrednim izborima dokazao svoju političku snagu, mogao bi se pretvoriti u fijasko. Nakon što su najveće britanske stranke objavile da će bojkotirati izbore u njegovoj izbornoj jedinici, glavni protukandidat postao mu je satirični političar poznat kao Count Binface, čovjek koji na glavi nosi kantu za smeće
Farage je u utorak podnio ostavku na mjesto zastupnika za Clacton-on-Sea kako bi izazvao dopunske izbore usred istrage zbog navodnog neprijavljivanja višemilijunskih donacija bogatih donatora. Optužbe odbacuje i tvrdi da o njegovoj političkoj budućnosti trebaju odlučiti birači, a ne "establišment".
'Odlučio sam da ljudi iz Clactona budu suci mojih postupaka. Borit ću se za pobjedu i nastaviti političku revoluciju koju je pokrenuo Reform UK', rekao je Farage.
No njegov plan ubrzo je naišao na neočekivan odgovor. Laburisti, Konzervativna stranka i Liberalni demokrati objavili su da neće imati svoje kandidate na dopunskim izborima, ocijenivši Farageov potez političkim trikom kojim pokušava skrenuti pozornost s financijske istrage, navodi CNN.
Britanski premijer Keir Starmer nazvao je cijelu akciju "očajničkim igrokazom", dok su iz tabora Andyja Burnhama poručili da je riječ o "jeftinom triku kojim se želi prikriti ozbiljne optužbe".
Time je Farage ostao bez glavnih političkih protivnika.
Najpoznatiji kandidat koji mu se zasad suprotstavio jest Count Binface, satirični lik britanskog komičara Jona Harveyja koji već godinama sudjeluje na izborima noseći kantu za smeće na glavi.
'Igra počinje, Nige', poručio je Binface na društvenoj mreži X.
Njegov izborni program uključuje niz satiričnih obećanja, među kojima je i prijedlog da se bicikliste koji krše prometna pravila kazni vožnjom monocikla.
Britanska ministrica financija Rachel Reeves također se narugala Farageu. 'Ako želi cijelo ljeto provesti raspravljajući s kantom za smeće, neću ga u tome sprječavati', napisala je.
Farageovi pristaše tvrde da bojkot velikih stranaka pokazuje kako se politički protivnici boje predsjednika Reform UK-a, čija stranka posljednjih mjeseci vodi u većini istraživanja javnog mnijenja.
Sam Binface, pak, u razgovoru za BBC našalio se da možda političari zapravo bježe od njega, a ne od Faragea.
Na pitanje zašto bi ga birači trebali podržati, odgovorio je kratko: 'Zato što nisam Nigel Farage.'