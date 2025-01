Evo tko, osim Muska, podupire rast desnice u Njemačkoj: Svi imaju nešto zajedničko

Njemačka se bliži izvanrednim parlamentarnim izborima 23. veljače. Razlog tomu je raspad semafor-koalicije kancelara Olafa Scholza, u kojoj su bili socijaldemokrati, zeleni i liberali, a potom i izglasavanje nepovjerenja u Bundestagu.

Kako će izgledati buduća njemačka vlast, teško je reći, no jasno je da sve veću ulogu, barem prema istraživanjima javnog mnijenja, preuzima krajnje desna, odnosno konzervativna i populistička stranka Alternativa za Njemačku (AfD). Ankete još od kolovoza prošle godine pokazuju da AfD uživa podršku 20 posto javnosti. U siječnju su na 19 posto, a ispred njih po podršci samo je koalicija CDU/CSU, piše Euronews.

Nadugo i naširoko su se mediji, pa i sociolozi, bavili rastom ekstremne desnice u Njemačkoj, poglavito u kontekstu povijesne ostavštine te države, ali i suvremenih društvenih situacija poput migracija i već postojećih etničkih zajednica. Kako bilo, zasad se čini da će AfD biti važan faktor tvorbe buduće njemačke nacionalne vlasti, iako su se sve ostale stranke dosad izjasnile da s njima neće stupati u koaliciju.

S obzirom na to da su relativno mlada stranka - osnovani su 2013. - AfD-u nije trebalo puno da se probije u politički mainstream. Mahom zbog bavljenja aktualnim i društveno osjetljivim te polarizirajućim temama, najveću podršku im je javnost priskrbila, zanimljivo, u istočnom dijelu Njemačke. Na lanjskim izborima za Europski parlament, unatoč euroskeptičnim stavovima, osvojili su 15 mandata, a postotak osvojenih glasova (15,90 posto) veći je od pojedinačne podrške koju su dobile stranke donedavne semafor-koalicije. No to je, čini se, trend nesvojstven samo za Njemačku, već i za druge zemlje u kojima podrška desnici raste zbog sloma postojeće vlasti, primjerice Austriju i Francusku.