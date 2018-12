Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: minusi, hladna jutra, a možda doleprša i pokoja pahulja

Jutarnji 'minusi' na kopnu i bura na Jadranu, pa barem djelomice sunčano i za doba godine u većini krajeva ugodno toplo poslijepodne bit će i u nastavku tjedna, a i početkom sljedećega. Pritom će uz povremeno više oblaka samo ponegdje postojati mogućnost slabih oborina, uglavnom u nedjelju i ponedjeljak, a prosječnom vremenu za kraj godine pridonijet će i mjestimična magla, ne samo na kopnu, nego gdjekad i na moru, javlja HRT u vremenskoj prognozi

Danju djelomice sunčano, mjestimice uz jutarnju maglu, te najvišu temperaturu od 6 do 8 °C. Magle će ujutro biti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre te prema otvorenome moru. Danju djelomice sunčano. Vjetar slab, uglavnom bura i sjeverozapadnjak, a more malo valovito.

U istočnoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Ujutro mjestimice može biti magle. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između -2 i 2 °C, a najviša dnevna od 6 do 9 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ujutro ponegdje i maglu. Jutro hladno, a najviša dnevna temperatura između 6 i 8 °C. Najhladnije će jutro ponovno biti u gorskim krajevima, uz temperaturu između -7 i -3 °C, donosi prognoza DHMZ-a objavljena na HRT-u .

Poslijepodnevna temperatura od 10 do 12 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, a prema otvorenome moru mjestimice magla i niski oblaci. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutro u unutrašnjosti hladno uz temperaturu od -6 do -3 °C, uz obalu i na otocima od 4 do 7 °C, a najviša dnevna između 11 i 14 °C. Na jugu Hrvatske barem djelomice sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak te najvišu dnevnu temperaturu između 11 i 13 °C.

U subotu još suho, zatim moguće slabe oborine

I sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, a u nedjelju i ponedjeljak mjestimice može biti kiše i susnježice, ponajprije u sjevernim i istočnim krajevima. Temperatura bez znatnije promjene, a jutra će biti ipak malo manje hladna. Na Jadranu u subotu pretežno sunčano, a zatim djelomice sunčano. U nedjelju uz više oblaka malo kiše može pasti ponajprije u Dalmaciji. U subotu će zapuhati umjerena, prema večeri često i jaka bura, a već od nedjelje slabiji vjetar, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka također bez veće promjene.