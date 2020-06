Evo kako će sada izgledati život u Đakovu: Obavezni popisi uzvanika i kontrolirani uvjeti na bazenu

Na području Osječko-baranjske županije je sedam novozaraženih i svi su iz Đakova. U županiji je ukupno 150 oboljelih. Zbog situacije na đakovačkom području sastali su se stožer za civilnu zaštitu Osječko-baranjske županije i stožer grada Đakova te potom predstavili nekoliko epidemioloških mjera koje će biti na snazi 14 dana

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Đakova Antun Galić kazao je da je većina vjenčanja odgođena.

- Postoje tri vjenčanja ovoga vikenda koja nisu s područja Đakova. Tamo će biti do 200 sudionika. Što se tiče bazena, radit će u ograničenim uvjetima. Do 300 ljudi će se tamo moći kontrolirati. Epidemiolozi tvrde da klor ubija virus. Svi ugostiteljski objekti radit će samo do 24 sata. Odgođene su krizme i pričesti u narednih 14 dana. Mise će se organiirati na otvorenom, rečeno je na konferenciji za novinare, prenosi HRT.

- Na ulazu u trgovinama provodit će se dezinfekcija bez barijere, a zaštitna maska je obvezna. Reduciran je broj kupaca, a obavezna je i kontrola ulaska i izlaska. Rekreativne aktivnosti, korištenje igrališta, dozvoljeno je uz uvjet da se neće koristiti zatvoreni objekti, odnosno svlačionice i da će se redovito dezinficirati sprave i površine. Sve ove mjere odnose se na sva naselja grada Đakova, izjavio je Galić.