Slovačka, Nizozemska, Španjolska u utorak su najavile postupno ublažavanje ograničenja nametnutih radi suzbijanja epidemije u čemu su se pridružile drugim europskim državama, a Irska je produljila zabranu okupljanja do kraja kolovoza.

Restorani i kafići u Nizozemskoj će ostati zatvoreni još najmanje tri tjedna, do 19. svibnja. Trgovine nisu zatvorene, no moraju poštivati sigurnosne mjere.

Austrija

Ranije u utorak je dodatno ublažavanje mjera najavila i Austrija koja će to činiti od sredine svibnja, kad je planirano ukidanje zabrane rada za ugostiteljske objekte, a od početka mjeseca i za ostale uslužne djelatnosti poput frizera.

„Mi idemo ovim putem zbog toga što je Austrija bila posebno disciplinirana i zato što se situacija kod nas povoljnije razvijala nego u drugim zemljama“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Ugostiteljski objekti bi od sredine svibnja ponovno u svojim prostorima smjeli primati goste, uz obvezne mjere poput zaštitnih maski za osoblje, gornju granicu broja gostiju te dovoljan razmak između stolova. Restorani ne bi smjeli biti otvoreni nakon 23 sata.

Prema danas predstavljenim planovima, od sredine svibnja bi se smjeli održavati i vjerski obredi.

Već od početka svibnja se dopušta ponovno otvaranje uslužnih djelatnosti poput frizera, ali i svih ostalih trgovina kojima još nije dopušten rad. Izuzetak su uslužne djelatnosti u sektoru turizma i slobodnih aktivnosti.

Od 15. svibnja bi se i učenici trebali postupno vraćati u škole. Nastava za maturante bi trebala započeti još prije, 4. svibnja.

Italija

Talijanski premijer Giuseppe Conte najavio je u utorak da će "do kraja tjedna" predstaviti mjere ublaženja ograničenja radi pokretanja gospodarstva i postupnog izlaska iz krize koronavirusa.

Vlada u Rimu pokušava izbjeći izbijanje novog vala zaraze virusom koja je odnijela više od 24.000 osoba u Italiji i poštedjeti gospodarstvo dodatnih šteta.

Conte je u svojoj poruci izložio poteškoće povezane s 2. fazom pokretanja zemlje i precizirao da će pojedinosti izložiti sugrađanima do kraja ovog tjedna.

Crna Gora

Crna Gora bilježi pad novozaraženih i rast broja oporavljenih, a vlada u Podgorici u utorak je ublažila ograničenja dopustivši građanima boravak izvan kuće do 23 sati, a trgovinama rad do 22 sata.

Također, ublažavanjem mjera dopuštena je rekreacija na javnim površinama, ali uz obavezno držanje distance i poštovanje svih ostalih mjera prevencije.

Srbija

U Srbiji se od utorka primjenjuju djelomice ublažene mjere pripisane vladinim uredbama tijekom izvanrednog stanja. Među tim mjerama je skraćivanje općeg policijskog sata od 17 do pet ujutro na 18 do pet sati, te dozvola osobama starijim od 65 godina da mogu triput tjedno prošetati po pol sata najdalje 600 metara od mjesta prebivališta u vrijeme policijskog sata, i to od vremenu od 18 do sat poslije ponoći.

Razloge za ublažavanje mjera, koje podrazumijevaju otvaranje zelenih tržnica, te odobrenje pojedinim obrtnicima da mogu nastaviti s radom, epidemiolozi i stručnjaci iz kriznog stožera objašnjavaju rastom broja izliječenih i padom prijema novih pacijenata u bolnice.