Europska zemlja brani pušenje čak i na plažama: 'Svi imaju pravo na čist zrak'

M.Da.

10.09.2025 u 01:00

Pušenje neće biti dozvoljeno na terasama, autobusnim stanicama, stadionima, pa čak i na plažama
Španjolska manjinska ljevičarska vlada predstavila je u utorak nacrt zakona o zabrani pušenja i u vanjskim prostorima, uključujući plaže, terase kafiće i rastorana, autobusne stanice i stadione

Zabrana bi se također odnosila na e-cigarete i 'vaping', koji su jako popularni kod mladih. "Uvijek ćemo stavljati javno zdravlje ispred privatnih interesa. Svi imaju pravo disati čisti zrak i živjeti dulje i bolje", rekla je ministrica zdravstva Monica Garcia.

Sektor ugostiteljstva kritizirao je nacrt zakona jer su španjolske vanjske terase, koje se koriste tijekom cijele godine, popularne među pušačima. Pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno je od 2011. godine.

Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.

Rekorderi u pušenju

Novi zakon, koji još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta i može se mijenjati, dolazi u trenutku kada europske zemlje koje sve više izbjegavaju pušenje uvode mjere protiv duhana i duhanskih proizvoda.

Međutim, europski kontinent i dalje ima najviše globalne stope pušenja, s oko četvrtinom odraslih.

Vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza u posljednje vrijeme nije imala puno uspjeha u usvajanju zakona u izrazito fragmentiranom parlamentu.

Službeni podaci pokazuju da od uzroka povezanih s pušenjem u Španjolskoj svake godine umre preko 50.000 ljudi, oko 137 smrtnih slučajeva dnevno.

