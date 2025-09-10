Europska zemlja brani pušenje čak i na plažama: 'Svi imaju pravo na čist zrak'

Zabrana bi se također odnosila na e-cigarete i 'vaping', koji su jako popularni kod mladih. "Uvijek ćemo stavljati javno zdravlje ispred privatnih interesa. Svi imaju pravo disati čisti zrak i živjeti dulje i bolje", rekla je ministrica zdravstva Monica Garcia.

Sektor ugostiteljstva kritizirao je nacrt zakona jer su španjolske vanjske terase, koje se koriste tijekom cijele godine, popularne među pušačima. Pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno je od 2011. godine.

Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.