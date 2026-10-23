Europska komisija 'drži ljestve' FIFA-i: Igrači padaju od umora, a ključni slučaj je u ladici

Jedna zaboravljena tužba protiv FIFA-e naglašava nevoljkost Europske komisije da preuzme antimonopolske slučajeve u sportu

Utjecajni regulatori tržišnog natjecanja u EU-u pokrenuli su postupak protiv nekih od najmoćnijih tvrtki na planetu, od Googlea do Gazproma. Ali izbjegavaju otvaranje postupka protiv svjetske nogometne organizacije, FIFA-e. U tužbi koju je podnijela lobistička grupa Europskih liga u listopadu 2024. navodi se da je FIFA zloporabila svoj povlašteni položaj nametanjem svog međunarodnog kalendara utakmica drugim sportskim organizacijama. Tvrdi se da dvostruka uloga FIFA-e kao upravnog tijela i organizatora vlastitih natjecanja stvara sukob interesa, kroz koji se sama obogaćuje. Lige su prošli mjesec proširile tužbu i na ženski nogomet, ali Europska komisija još nije otvorila formalni postupak. Bruxelles je ostavio tužbu Europskih liga u "zamrzivaču", rekao je za Politico jedan visoki dužnosnik EU-a upoznat sa slučajem. Ova situacija naglašava dugotrajno oklijevanje Glavne uprave za tržišno natjecanje EK-a da otvori istrage protiv sportskih saveza, za što sadašnji i bivši europski dužnosnici tvrde da je posljedica posebnog statusa sporta u pravu EU-a. Ugovori prepoznaju njegovu društvenu i obrazovnu ulogu, ali i namjerni politički izbor kako bi se izbjegli potencijalno kontroverzni slučajevi u emocionalno nabijenom sektoru.

Raste pritisak Sada raste pritisak na Upravu za tržišno natjecanje zbog posustale pritužbe Europskih liga, nakon što je međustranačka skupina zakonodavaca EU-a pozvala Komisiju da iskoristi svoje antimonopolske ovlasti kako bi obuzdala FIFA-u. U pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, zastupnici u Europskom parlamentu pozvali su na akciju. Bruno Gonçalves i Hannes Heide, obojica iz Socijalista i Demokrata te Bogdan Zdrojewski iz konzervativne Europske narodne stranke, zatražili su od Komisije da poduzme formalne mjere u vezi s pritužbom koju su podnijele Europske lige, koje predstavljaju 53 muške i ženske profesionalne nogometne lige diljem kontinenta. Zastupnici u Europskom parlamentu kažu da primjena kalendara od strane upravnog tijela "pokreće zabrinutost zbog korištenja regulatornih ovlasti FIFA-e za promicanje vlastitih komercijalnih interesa FIFA-e" te da se te ovlasti "moraju provoditi u transparentnim, objektivnim, nediskriminirajućim i proporcionalnim postupcima, s učinkovitim zaštitnim mjerama protiv sukoba interesa". Vrhovni sud EU-a postavio je taj uvjet za sportska tijela u svojoj značajnoj presudi o Superligi iz 2023. godine. "FIFA je i sudac i promotor predstave. Moramo se pobrinuti da sudac ne stavlja posao ispred ljudi“, rekao je Gonçalves.

Smatralo se da sport ima poseban status Predstavnici europskih liga iznijeli su svoj slučaj na sastanku s kabinetom povjerenice za tržišno natjecanje Terese Ribeire krajem travnja, ali njihovi pokušaji do sada nisu urodili plodom. "S jedne strane, oduvijek se smatralo da sport ima poseban status, pa to nije tržište usporedivo s drugima koje obično nadzire uprava za tržišno natjecanje“, rekao je jedan bivši visoki dužnosnik EU-a, kojem je odobrena anonimnost kako bi raspravljao o osjetljivom dosjeu kako bi zaštitio odnose. "No, također, sportski slučajevi postaju vrlo politički i Komisija smatra da države članice imaju tendenciju stati na stranu saveza, pa oklijeva pokrenuti ovu borbu“, dodao je bivši dužnosnik.

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EK nije sudac u svakom sportu Tijekom posljednjih 15 godina, Bruxelles je pokrenuo velike istrage o ponašanju Gazproma na tržištima plina u srednjoj i istočnoj Europi; je li Google nezakonito ometao razvoj i pristup tržištu konkurentskih mobilnih operativnih sustava, a istraživao je i Appleova pravila za razvojne programere aplikacija. Ali oprez Komisije u vezi sa sportom je dugogodišnji. Kada je tadašnja povjerenica za tržišno natjecanje Margrethe Vestager 2017. godine naredila Međunarodnoj klizačkoj uniji da ukine pravila koja prijete brzim klizačima doživotnim zabranama zbog pridruživanja suparničkim događajima koji donose zaradu, rekla je da odluka ne znači da Komisija "pokušava biti sudac u svakom sporu o sportu“. Mnogi sporovi, od kazni za doping do odlučivanja o preciznom rasporedu utakmica, imaju "malo ili nimalo veze s pravilima natjecanja“, rekla je Vestager tada. Nacionalni sudovi i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, dodala je, "obično su u dobroj poziciji za rješavanje sporova o tržišnom natjecanju koji uključuju sportski savez.“

Tenis, paket, jedrenje, nogomet Ta načela od tada vode odjel Komisije za tržišno natjecanje kako odlučuje koje sportske sporove preuzeti. Nema manjka kandidata, s kontroverzama u sportovima uključujući tenis, padel i jedrenje, kao i nogomet. Svaka istraga testirala bi nedavnu sudsku praksu. Dvije srpanjske presude o pravilima FIFA-e za agente uglavnom su išle u korist upravnog tijela. U tim slučajevima, Sud Europske unije prihvatio je da savezi mogu nametnuti ograničenja ako proporcionalno teže legitimnim ciljevima. Ben Van Rompuy, profesor prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu u Leidenu, koji je pomogao u podnošenju izvorne tužbe ISU-u, rekao je da vjerojatno neće biti "malo interesa" u Bruxellesu da se prihvati slučaja liga. Kada je tužba ISU-u stigla do Komisije, sudovi su malo rekli o tome kako se pravo tržišnog natjecanja primjenjuje na sport. Od tada "imamo obilje takvih smjernica" i "čini se da nacionalna provedba pred sudovima funkcionira“, rekao je Van Rompuy. To ostavlja manje razloga da se Komisija umiješa. Lige su također tužile sudu u Bruxellesu, što sugerira da "one same vjeruju da bi nacionalni sudovi mogli zaštititi njihova prava“. Mjeren prema vlastitim kriterijima Komisije za određivanje prioriteta pritužbi, slučaj izgleda slabo, rekao je Van Rompuy. Njegov utjecaj na unutarnje tržište EU-a je "izuzetno ograničen“, dodao je. FIFA je odbila komentirati tužbu Europskih liga i pismo zakonodavaca EU-a.