FOTO/VIDEO Ekološki skandal trese Finsku: Google sravnio šumu sa zemljom, vlasti hitno reagirale

Tehnološki div Google našao se u središtu ekološkog skandala u Finskoj nakon što je za izgradnju podatkovnih centara, prema procjenama ekologa, posječeno oko 400.000 stabala. Radovi su obustavljeni jer prije krčenja šuma nisu provedene potrebne procjene utjecaja na okoliš

Američki tehnološki div Google suočava se s oštrim kritikama u Finskoj nakon što je na dvjema lokacijama namijenjenima izgradnji velikih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju posječeno, prema procjenama ekologa, oko 400.000 stabala. Finske vlasti naredile su privremenu obustavu radova jer kompanija prije krčenja šuma nije provela potrebne procjene utjecaja na okoliš, piše britanski Guardian. U blizini gradića Muhos, na sjeveru Finske, na površini od 330 hektara donedavno se prostirala šuma s približno 250.000 stabala. Danas je ondje golemo blatnjavo područje prekriveno tragovima teške mehanizacije, lokvama i ostacima korijenja. Prema pisanju Guardiana, Google je uklonio ne samo stabla nego i površinski sloj tla, a lokalni stanovnici upozoravaju da se smeđa voda s gradilišta slijeva u potok povezan s rijekom Oulujoki. 'To nema kraja. Proteže se unedogled', rekla je ekologinja Mari Annala iz Finskog udruženja za zaštitu prirode (SLL), promatrajući snimke nekadašnje šume.

🇫🇮 Finnish town braces for change from massive Google data centre With its cool climate and relatively stable and cheap electricity, Finland has seen a spike in data centre investments. But as dozens of the energy guzzling centres are now under construction and many more planned by companies including Google, Microsoft and TikTok, uncertainty around energy prices, grid capacity and environmental effects have sparked a public debate in Finland. — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2026

Posječeno oko 400.000 stabala Osim približno 250.000 stabala na području Muhosa, Annala procjenjuje da je dodatnih 150.000 posječeno na drugoj lokaciji, u Otanmäkiju, oko stotinu kilometara jugoistočno. Finsko tijelo za izdavanje dozvola i nadzor (LVV) početkom listopada naredilo je Googleu privremenu obustavu radova na objema lokacijama jer prije krčenja nije provedena potrebna procjena utjecaja na okoliš. Googleov direktor za Finsku Antti Järvinen ispričao se zbog krčenja šuma, ali je ustvrdio da je kompanija postupala u skladu sa svojim tadašnjim razumijevanjem zakonskih propisa. Projekt vrijedan 13 milijardi eura Muhos i Otanmäki dio su Googleova infrastrukturnog projekta za umjetnu inteligenciju vrijednog 13 milijardi eura, najvećeg takvog ulaganja u povijesti Finske. Zbog hladne klime, velikih površina zemljišta te geopolitičke i geološke stabilnosti, Finska je postala posebno privlačna tehnološkim kompanijama koje traže lokacije za podatkovne centre. Trenutačno je u različitim fazama planiranja čak 145 novih podatkovnih centara. Finska vlada podržava takva ulaganja zbog očekivanih gospodarskih koristi. Premijer Petteri Orpo ranije je istaknuo da je privlačenje investicija jedan od glavnih prioriteta države te da podatkovno gospodarstvo donosi dugoročne koristi. Međutim, nakon otkrića o krčenju šuma priznao je da je riječ o ozbiljnom problemu, opisavši događaje u Muhosu kao 'hladan tuš'.

Google šuma Izvor: Profimedia / Autor: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia







+5 Google šuma Izvor: Profimedia / Autor: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia