Europska direktiva o autorskim pravima na internetu stupila na snagu

Reforma autorskih prava, oko koje se vodila bitka u Europskoj uniji, objavljena je 6. lipnja u službenom glasilu čime počinje teći dvogodišnji rok u kojem države članice trebaju direktivu prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva

Direktiva je, međutim, izazvala mnogo žuči. Protiv nauma da Europska unija regulira to pitanje povela se snažna kampanja i plašilo se internetske korisnike da će odluka rezultirati cenzurom prema kojoj neće više biti moguće koristiti meme ili gifove.

Tehnološki divovi trebali bi dijeliti prihod s novinarima i umjetnicima. Direktivom je propisano to da su internetske platforme odgovorne za sadržaj koji prenesu korisnici i ako krše autorska prava, moraju ih hitno ukloniti, pod prijetnjom velikih novčanih kazni.



Reforma ima podršku vodećih medija i umjetnika koji žele pravedniju raspodjelu zarade za koju danas smatraju da suviše ostaje u rukama platformi koje koriste njihov sadržaj.

'Ovo je velika stvar za kreativne industrije i autore. Glavna zamisao Direktive je zaštita autorskih prava na velikim servisima gdje je gotovo 80 posto sadržaja proizvod kreativnih industrija, ali su veliki igrači do sada smatrali da nemaju odgovornost za sadržaj koji korisnici stavljaju. Međutim, ova Direktiva to mijenja i oni će autorima, a tu prvenstveno mislim na male kreatore koji iza sebe nemaju pravnu i poslovnu mašineriju, morati plaćati sadržaj koji koriste i na kojem dobro zarađuju', istaknuo je Tomo in der Mühlen, predsjednik Zajednice kulturnih i kreativnih industrija HGK, dodavši kako se ovim potezom EU nameće kao lider u području regulacije autorskih prava, naročito u pogledu uspostave ravnoteže između velikih korporacija i stvaratelja sadržaja.