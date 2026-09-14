Europa digla uzbunu nakon ruskog udara tik uz Poljsku: 'Žele nas zastrašiti i podijeliti'

Ruski napad na ukrajinski vlak imao je za cilj "zastrašivanje" saveznika Ukrajine kako bi prestali pružati potporu Kijevu, ocijenila je u ponedjeljak šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas.

Poljska željeznička služba PKP Intercity objavila je da je vlak s 206 putnika putovao iz Kijeva prema Varšavi. Žrtava nije bilo.

Ruska bespilotna letjelica pogodila je u nedjelju putnički vlak na granici Ukrajine s članicom NATO-a Poljskom , nedugo nakon prolaska diplomatskog vlaka u kojem su se nalazili bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi europski diplomati.

"Jasno je da je to namijenjeno zastrašivanju zapadnih zemalja kako bi prestale podupirati Ukrajinu i odustale od odlazaka onamo radi iskazivanja podrške", izjavila je po dolasku u Rovaniemi u Finskoj na samit o Arktiku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je da je Moskva "namjerno" napala vlak.

"Potpuno je moguće da je ruski dron namjeravao gađati diplomatski vlak, koji je napustio postaju ranije nego što je bilo planirano nakon što su rasporedi vlakova izmijenjeni u realnom vremenu zbog konstantnih prijetnji ruskih napada", objavile su u nedjelju na Telegramu Ukrajinske željeznice.

I Moskva i Kijev pojačali su proteklih tjedana napade dugog dometa ne bi li preokrenuli tijek rata u svoju korist.

Ranije u nedjelju pogođen je bio i kamion manje od jednog kilometra od ukrajinske granice s Poljskom, zbog čega je prijelaz Dorohusk-Jagodin nakratko obustavio rad, objavila je granična straža.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je napalo infrastrukturu koja omogućuje dopremu vojne opreme iz Europe u zapadnu Ukrajinu.