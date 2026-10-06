EU će opaliti po džepu zemlje kandidatkinje koje odstupe od pravila i obveza

“To je svojevrsna polica osiguranja kako bismo mogli reagirati ako bude potrebno”, rekla je Marta Kos predstavljajući prijedloge Komisije koji bi trebali omogućiti proširenje EU-a. Istaknula je da se tim mjerama želi olakšati donošenje odluka o obustavi financijskih potpora i o ograničavanju prava glasa. Dodala je da bi se ti zaštitni mehanizmi primjenjivali samo u slučaju kršenja pravila, u suprotnom ako se nove članice budu držale svojih obveza neće ni osjetiti te zaštitne mjere.

“Zemlje moraju ispuniti vrlo visoke standarde u pogledu vladavine prava. Moramo biti sigurni da nakon pristupanja nikada više neće pasti ispod tih standarda. To smo naučili iz prošlih iskustava i tu je riječ o zaštiti nas samih”, rekla je Kos.

Komisija predlaže zaštitne mehanizme u budućim pristupnim ugovorima koji bi trebali omogućiti kažnjavanje novih članica u slučaju da nazaduju u demokratskim standardima, krše načela i vrijednosti na kojima je Unija utemeljena. U najtežim slučajevima to može voditi i do oduzimanja prava glasa.