EU će opaliti po džepu zemlje kandidatkinje koje odstupe od pravila i obveza

Zaštitnim klauzulama u budućim pristupnim ugovorima, EU želi spriječiti da nove članice odstupe od obveza koje su preuzele tijekom pristupnih pregovora i one su svojevrsna polica osiguranja, izjavila je u utorak povjerenica za proširenje Marta Kos
“To je svojevrsna polica osiguranja kako bismo mogli reagirati ako bude potrebno”, rekla je Marta Kos predstavljajući prijedloge Komisije koji bi trebali omogućiti proširenje EU-a. Istaknula je da se tim mjerama želi olakšati donošenje odluka o obustavi financijskih potpora i o ograničavanju prava glasa. Dodala je da bi se ti zaštitni mehanizmi primjenjivali samo u slučaju kršenja pravila, u suprotnom ako se nove članice budu držale svojih obveza neće ni osjetiti te zaštitne mjere.
“Zemlje moraju ispuniti vrlo visoke standarde u pogledu vladavine prava. Moramo biti sigurni da nakon pristupanja nikada više neće pasti ispod tih standarda. To smo naučili iz prošlih iskustava i tu je riječ o zaštiti nas samih”, rekla je Kos.
Komisija predlaže zaštitne mehanizme u budućim pristupnim ugovorima koji bi trebali omogućiti kažnjavanje novih članica u slučaju da nazaduju u demokratskim standardima, krše načela i vrijednosti na kojima je Unija utemeljena. U najtežim slučajevima to može voditi i do oduzimanja prava glasa.
Bez prava veta
Komisija predlaže i da se nove članice obvežu da neće koristiti pravo veta kada su u pitanju odluke EU-a o budućim proširenjima, odnosno da tijekom ograničenog razdoblja neće blokirati buduća proširenja zbog bilateralnih sporova. Kos je pojasnila da to neće biti dio pristupnih ugovora, nego će pristupajuće zemlje potpisati političku deklaraciju u kojoj će se obvezati da neće blokirati buduća proširenja zbog bilateralnih sporova.
Izvršno tijela EU-a također predlaže da države kandidatkinje sudjeluju u odabranim politikama Unije i prije nego što formalno postanu članice pod uvjetom da za to ispunjavaju uvjete.
“Pojačana postupna integracija u politike EU-a trebala bi biti reverzibilna, otvorena samo onim kandidatima koji dijele vrijednosti naše Unije i naše strateške interese”, rekla je povjerenica za proširenje.