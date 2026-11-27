Moskva tvrdi da vojne vježbe u blizini ruskih granica, planovi za raspoređivanje vojnika u Ukrajini i napadi na ruske brodove u Baltičkom moru povećavaju opasnost od izravnog sukoba. Istodobno američki izaslanik Jared Kushner tvrdi da je Vladimir Putin pokazao suzdržanost kada je riječ o upotrebi nuklearnog oružja
Svijet se sve više približava mogućnosti nuklearnog rata, upozorio je u četvrtak visoki ruski diplomat Dmitrij Poljanski, optuživši zemlje članice NATO-a da se pripremaju za vojni sukob s Moskvom te sudjeluju u napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru, piše Newsweek.
Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), iznio je upozorenje u Beču u trenutku u kojem američki predsjednik Donald Trump ponovno poziva ruskog predsjednika Vladimira Putina da smanji vojnu agresiju diljem Europe.
Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Trumpov zet i posebni izaslanik za mirovne pregovore Jared Kushner pohvalio Putinovu suzdržanost zbog toga što nije upotrijebio nuklearno oružje protiv Ukrajine. Kushner je pritom ustvrdio da je ruski predsjednik jamčio američkim pregovaračima da mu to nije namjera.
Rusija optužuje NATO za pripremu vojnog sukoba
Govoreći u Beču, Poljanski je upozorio na vojne vježbe koje se održavaju u blizini ruskih granica, među kojima je i Freedom Shield 2026. Prema njegovim tvrdnjama, riječ je o dijelu priprema za zauzimanje Kalinjingrada, ruske eksklave smještene između članica NATO-a Poljske i Litve.
Ruski diplomat ustvrdio je da zapadni vojni planovi uključuju raspoređivanje vojnika u Ukrajini, blokadu Kalinjingrada i prijetnje susjednoj Bjelorusiji, bliskoj ruskoj saveznici.
'Drugim riječima, uvježbava se izravan put prema nuklearnom ratu s Rusijom', izjavio je Poljanski, a prenijela ruska državna novinska agencija TASS.
Dodao je da se opasnost od takvog scenarija povećava i zbog, kako tvrdi, izravnog sudjelovanja pojedinih članica NATO-a u terorističkim napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru.
Litavska vojska navela je da je cilj vojnih vježbi, koje predvodi Njemačka i trebale bi trajati do 3. prosinca, poboljšati borbenu spremnost, operativno planiranje i suradnju među saveznicima u NATO-u. S druge strane, NATO kontinuirano ističe da je riječ o obrambenom savezu.
Napetosti u Baltičkom moru sve veće
Izjave ruskog diplomata dolaze nakon napada ukrajinskim dronom na ruski teretni brod Sparta II u Finskom zaljevu prošle subote. Brod je nakon napada doplovio u finske teritorijalne vode, a njime upravlja Oboronlogistika, tvrtka koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu obrane.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je potvrdio da je Kijev odgovoran za napad dok je Norveška, jedna od čvrstih saveznica Ukrajine, pozvala na oprez kada je riječ o takvim vojnim operacijama.
Napetosti između Rusije i NATO-a porasle su nakon što su, prema navodima poljskog tužiteljstva, prošlog tjedna tri ruske rakete pale na teritorij Poljske.
Takvi incidenti izazivaju zabrinutost zbog mogućeg aktiviranja članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice Saveza. Time se otvara mogućnost prerastanja rata u Ukrajini u znatno širi međunarodni sukob.
Kushner: Putin je pokazao suzdržanost
U intervjuu s glavnim izvršnim direktorom medijske kuće Axel Springer, Mathiasom Döpfnerom, objavljenom u srijedu u podcastu MD Meets, Jared Kushner iznio je uglavnom pozitivnu ocjenu svojih razgovora s ruskim predsjednikom.
'Putin je dosad pokazao suzdržanost', rekao je Kushner. Dodao je da se složio da neće koristiti nuklearno oružje te potvrdio američkim pregovaračima da mu to nije namjera. Ipak, Putinova navodna jamstva zasad nisu neovisno potvrđena. Kushner je opisao ruskog predsjednika i kao 'velikog političkog velemajstora', izrazivši uvjerenje da on želi postići mir i ponovno uspostaviti bolje odnose s Washingtonom.
Njegove izjave izazvale su kritike bivšeg američkog veleposlanika u Rusiji Michaela McFaula, a on je tu dužnost obnašao tijekom predsjedničkog mandata Baracka Obame. McFaul smatra da je Putin propustio priliku da Rusija postane velika sila mirnom integracijom s Europom.
Kritikama se pridružio i republikanski senator iz Teksasa John Cornyn, ocjenjujući u četvrtak Kushnerove izjave zapanjujućima. Posebno je kritizirao njegovu tvrdnju da mirovni pregovori nisu usmjereni na utvrđivanje pravednosti ili određivanje toga tko je u sukobu u pravu, a tko nije.
Rusija promijenila nuklearnu doktrinu, sporazum sa SAD-om istekao
Zabrinutost zbog mogućnosti nuklearne eskalacije pojačava činjenica da je Putin u studenome 2024. godine izmijenio rusku nuklearnu doktrinu. Njima su proširene okolnosti u kojima Moskva može razmotriti upotrebu nuklearnog oružja, uključujući slučajeve konvencionalne agresije koju podupire država s nuklearnim arsenalom. Rusija i Sjedinjene Američke Države raspolažu s dva najveća nuklearna arsenala na svijetu.
Dodatnu zabrinutost izaziva i istek sporazuma New START, kojim je bilo ograničeno raspoređivanje strateških nuklearnih oružja dviju država. Sporazum je istekao u veljači, čime je oslabljen jedan od ključnih mehanizama kontrole nuklearnog naoružanja između Washingtona i Moskve.
Trump nazvao rat u Ukrajini 'potpunim krvoprolićem'
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je izjavio da je tijekom nedavnih razgovora s Putinom u Kini inzistirao na smanjenju ruske vojne agresije. U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je kako želi da Putin 'povuče svu vojnu agresiju s teritorija diljem Europe', izrazivši nadu da bi takav potez mogao omogućiti brzo postizanje sporazuma između Moskve i Kijeva.
Trump je opisao aktualni rat kao 'potpuno krvoproliće', ali je istodobno izrazio optimizam da je mirovni dogovor i dalje moguć.
U međuvremenu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak upozorio da Rusija priprema novi veliki napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i druge ključne sustave.
Upozorenje dolazi u trenutku u kojem se ruska invazija punog opsega približava petoj godišnjici, a strah od eskalacije sukoba i mogućeg širenja ratnih operacija izvan ukrajinskog teritorija ostaje jedan od najvećih sigurnosnih izazova za Europu.