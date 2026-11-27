Moskva tvrdi da vojne vježbe u blizini ruskih granica, planovi za raspoređivanje vojnika u Ukrajini i napadi na ruske brodove u Baltičkom moru povećavaju opasnost od izravnog sukoba. Istodobno američki izaslanik Jared Kushner tvrdi da je Vladimir Putin pokazao suzdržanost kada je riječ o upotrebi nuklearnog oružja

Svijet se sve više približava mogućnosti nuklearnog rata, upozorio je u četvrtak visoki ruski diplomat Dmitrij Poljanski, optuživši zemlje članice NATO-a da se pripremaju za vojni sukob s Moskvom te sudjeluju u napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru, piše Newsweek. Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), iznio je upozorenje u Beču u trenutku u kojem američki predsjednik Donald Trump ponovno poziva ruskog predsjednika Vladimira Putina da smanji vojnu agresiju diljem Europe.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Trumpov zet i posebni izaslanik za mirovne pregovore Jared Kushner pohvalio Putinovu suzdržanost zbog toga što nije upotrijebio nuklearno oružje protiv Ukrajine. Kushner je pritom ustvrdio da je ruski predsjednik jamčio američkim pregovaračima da mu to nije namjera. Rusija optužuje NATO za pripremu vojnog sukoba Govoreći u Beču, Poljanski je upozorio na vojne vježbe koje se održavaju u blizini ruskih granica, među kojima je i Freedom Shield 2026. Prema njegovim tvrdnjama, riječ je o dijelu priprema za zauzimanje Kalinjingrada, ruske eksklave smještene između članica NATO-a Poljske i Litve.

Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL







+15 Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL

Ruski diplomat ustvrdio je da zapadni vojni planovi uključuju raspoređivanje vojnika u Ukrajini, blokadu Kalinjingrada i prijetnje susjednoj Bjelorusiji, bliskoj ruskoj saveznici. 'Drugim riječima, uvježbava se izravan put prema nuklearnom ratu s Rusijom', izjavio je Poljanski, a prenijela ruska državna novinska agencija TASS. Dodao je da se opasnost od takvog scenarija povećava i zbog, kako tvrdi, izravnog sudjelovanja pojedinih članica NATO-a u terorističkim napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru. Litavska vojska navela je da je cilj vojnih vježbi, koje predvodi Njemačka i trebale bi trajati do 3. prosinca, poboljšati borbenu spremnost, operativno planiranje i suradnju među saveznicima u NATO-u. S druge strane, NATO kontinuirano ističe da je riječ o obrambenom savezu.

Napad na ukrajinski Priluki Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT







+3 Napad na ukrajinski Priluki Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Napetosti u Baltičkom moru sve veće Izjave ruskog diplomata dolaze nakon napada ukrajinskim dronom na ruski teretni brod Sparta II u Finskom zaljevu prošle subote. Brod je nakon napada doplovio u finske teritorijalne vode, a njime upravlja Oboronlogistika, tvrtka koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu obrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je potvrdio da je Kijev odgovoran za napad dok je Norveška, jedna od čvrstih saveznica Ukrajine, pozvala na oprez kada je riječ o takvim vojnim operacijama. Napetosti između Rusije i NATO-a porasle su nakon što su, prema navodima poljskog tužiteljstva, prošlog tjedna tri ruske rakete pale na teritorij Poljske. Takvi incidenti izazivaju zabrinutost zbog mogućeg aktiviranja članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice Saveza. Time se otvara mogućnost prerastanja rata u Ukrajini u znatno širi međunarodni sukob. Kushner: Putin je pokazao suzdržanost U intervjuu s glavnim izvršnim direktorom medijske kuće Axel Springer, Mathiasom Döpfnerom, objavljenom u srijedu u podcastu MD Meets, Jared Kushner iznio je uglavnom pozitivnu ocjenu svojih razgovora s ruskim predsjednikom. 'Putin je dosad pokazao suzdržanost', rekao je Kushner. Dodao je da se složio da neće koristiti nuklearno oružje te potvrdio američkim pregovaračima da mu to nije namjera. Ipak, Putinova navodna jamstva zasad nisu neovisno potvrđena. Kushner je opisao ruskog predsjednika i kao 'velikog političkog velemajstora', izrazivši uvjerenje da on želi postići mir i ponovno uspostaviti bolje odnose s Washingtonom.

Zelenski i Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL







+2 Zelenski i Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL

Njegove izjave izazvale su kritike bivšeg američkog veleposlanika u Rusiji Michaela McFaula, a on je tu dužnost obnašao tijekom predsjedničkog mandata Baracka Obame. McFaul smatra da je Putin propustio priliku da Rusija postane velika sila mirnom integracijom s Europom. Kritikama se pridružio i republikanski senator iz Teksasa John Cornyn, ocjenjujući u četvrtak Kushnerove izjave zapanjujućima. Posebno je kritizirao njegovu tvrdnju da mirovni pregovori nisu usmjereni na utvrđivanje pravednosti ili određivanje toga tko je u sukobu u pravu, a tko nije.