U godišnjem izvješću o ospicama ta je UN-ova zdravstvena agencija izrazila posebnu zabrinutost zbog stanja u Sjevernoj i Južnoj Americi te pojedinim dijelovima Europe.

59 velikih epidemija ospica

WHO je prošle godine zabilježio 59 velikih epidemija ospica diljem svijeta. Procjenjuje se da je zaraženo 9,8 milijuna ljudi, što je 74 posto manje nego 2000. godine, dok su 72.000 ljudi umrle od te bolesti, što je pad od 91 posto.

WHO je u priopćenju ocijenio zabrinjavajućim to što su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja u kojima su ospice eliminirane.