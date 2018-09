Esih se 'izvukla', ali nećete vjerovati tko još uvijek nije postavio zastupničko pitanje u Saboru

Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić apsolutni je rekorder po broju postavljenih zastupničkih pitanja i inicijativa u Saboru, a za vratom mu puše SDP-ov Željko Jovanović, podaci su s internetske stranice Parlametar.hr, web alata koji uz pomoć analize glasanja i transkripata zastupničkih govora u Hrvatskom saboru olakšava praćenje rada zastupnika. Prema istom izvoru, čak 13 saborskih zastupnika još uvijek nije postavilo nijedno zastupničko pitanje

Bruna Esih (Nezavisni za Hrvatsku) za dlaku se izvukla s ove ' crne liste ' tako što je premijeru Andreju Plenkoviću na posljednjem Aktualnom satu postavila pitanje o vremenskim rokovima prebrojavanja potpisa i raspisivanju referenduma građanske inicijative Narod odlučuje, a on joj na to spočitnuo upravo dotadašnju neaktivnost među saborskim kupama.

Najmanje riječi, svega 125, izgovorio je Stipo Šapina (HDZ). On je u studenom 2017. položio zastupničku prisegu i tom prilikom izgovorio 'prisežem', da bi pola godine kasnije upitao ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića da pojasni vjeruje li on stvarno da će se cestarske tvrtke moći same financirati i vraćati preostale kredite i dugove u kontekstu isplate duga u cestarskom sektoru do 2033. godine. Nakon potvrdnog odgovora ministra Šapina je iskoristio prigodu da zahvali njemu i premijeru što 'ulažu napora i truda' da pomognu županijskim upravama za ceste.

Nije se osobito proslavio ni drugoplasirani Dražen Barišić (HDZ) s 468 izgovorenih riječi. On je postavio dva pitanja: prvo je bilo upućeno ministru državne imovine Goranu Mariću i odnosilo se na status kutinske Petrokemije, a drugo ministru uprave Lovri Kuščeviću o restrikcijama oko zapošljavanja u jedinicama lokalne i područne samouprave.