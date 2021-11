Epidemiolozi za sankcije: Smatraju da ćemo se držati mjera ako će nas netko nadzirati i kažnjavati

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije koji je i predsjednik Hrvatskog društva epidemiologa, Miroslav Venus govorili su o epidemiološkoj situaciji, procijepljenosti i mjerama u emisiji Izvan okvira N1 televizije

'U principu to nije ništa neočekivno i čitav niz elemenata daju odgovor na ovo pitanje koje laike čudi. Jedan od bitnih razloga je da je oko 50 posto procijepljenih nedovoljno s obzirom na kvalitetu virusa i njegovu sposobnost širenja. Da smo na vrijeme procijepili dovoljno da postignemo kolektivnu imunost to se ne bi dogodilo. U općoj procijepljenosti je zanemariv broj procijepljenih adolescenata, o čemu se izbjegava govoriti.

Drugi razlog je da kod starijih osoba dolazi do pada imuniteta, a te osobe se još nisu dovoljno docijepile dodatnim dozama. SARS-Cov-2 virus u svojoj delta varijanti, koja je nastala upravo jer se nismo dovoljno cijepili, ima takvu jednu karakteristiku da je izrazito zarazna, a sada se već pojavljuje i delta plus varijanta, a ono što je najbitnije nikad nitko odgovoran nije rekao da je jedino cjepivo mjera kojom se služimo i najbolja koju imamo, a zaboravili smo i koristiti druge mjere, održavati distancu, higijenu i prozračivati prostore', rekao je Venus za N1 .

Mićović smatra da treba cijepiti što više djece.

''Mi smo u svojoj županiji na završetku školske godine, kada su djeca još imala skupna druženja, htjeli da se taj dio druženja promovira u smislu tog jednog asgresivnijeg pristupa, tim više što su se roditelji više angažirali. Najmanje je 30 do 40 posto novoobljelih je u toj populaciji. Za vrijeme drugog i trećeg vala smo imali znakovito manji broj širenja, ali zaraza je toliko velika da i ta populacija dopirnosi povratku tog virusa u obitelji, a u obiteljima ima i starijih čiji odgovor na virus je izblijedio kroz vrijeme”.

Venus je komentirao otpor prema cjepivu:

'Često puta kada me to pitaju, ne da izbjegavam odgovor, ali ne znam jesmo li mi liječnici uopće mjerodavni dati tu dijagnozu. Mislim da nakon godinu i osam mjeseci pandemije, nakon skoro godinu dana cjepiva, nakon silnih aktivnosti kako bi građanima približili sigurnost i kvalitetu cijepljenja, unatoč tome nailazimo na odbijanje određenog broja, misim da je to pitanje za sociologe'.