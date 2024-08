Epidemiolozi objasnili što je virus zapadnog Nila: Nema razloga za paniku, ali budite oprezni

'Kada gledate ovu bolest, moramo kazati da 70 do 80 posto oboljelih nema nikakvih tegoba', istaknuo je Brkić u razgovoru za Dnevnik Nove TV .

'Virus se umnožava u pticama te su one glavni izvori infekcije. Na krajnje slučajne domaćine, ljude, kopitare ili druge sisavce, prenosi se ubodom zaraženog komarca (vektora). To su prvenstveno komarci roda Culex (vrste Culex pipiens), a mogu ga eventualno iznimno prenijeti i druge vrste iz roda Aedes', navode u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZJZ).

Zbog ciklusa umnožavanja virusa u pticama većina infekcija ljudi, kopitara ili drugih sisavaca eventualno se može uočiti u razdoblju od sredine srpnja do kraja listopada.

'Infekcija virusom zapadnog Nila u ljudi nakon inkubacije od dva do šest dana (u rasponu od dva do 14) najčešće prolazi bez simptoma ili asimptomatski (u približno 70-80 posto slučajeva). U oko 20-30 posto inficiranih manifestira se kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom te bolovima u mišićima i zglobovima, kao i simptomima gastrointestinalnog sustava. Može se pojaviti prolazni makulopapulozni osip (u 25-50 posto oboljelih). Radi se o relativno blažem obliku bolesti koji se naziva groznica zapadnog Nila, čiji simptomi nalik gripi traju od dva do pet dana. U manje od jedan posto inficiranih može se razviti teži oblik bolesti uslijed zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, sa simptomima meningitisa/upale moždanih ovojnica, encefalitisa i vrlo rijetko akutne mlohave kljenuti. Pod povećanim su rizikom za razvoj težeg oblika bolesti starije osobe koje već imaju postojeću kroničnu bolest, npr. kroničnu bubrežnu bolest, dijabetes, hipertenziju ili imunosuprimirane osobe (npr. transplantirani i sl.).', ističu u NZJZ-u.

Oboljeli se liječe simptomatski i većina se dobro oporavi, bez trajnih posljedica.

Zbog prevencije infekcije ovom bolešću važne su mjere suzbijanja komaraca i njihovih legala, kao i osobne zaštite.

Kako prevenirati bolest

'Pored preventivnih mjera suzbijanja komaraca, neophodno je aktivno sudjelovanje svakog pojedinca u borbi protiv njih uklanjanjem uvjeta za odlaganje njihovih legla u okolini - na balkonima, terasama, okućnicama i dr. (odstajale vode u lončanicama, vazama, kantama, spremnicima, bačvama, odbačenim limenkama, igračkama i sl.)', navode u NZJZ-u.