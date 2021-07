Epidemiolog Kolarić: Ako nam cijepljenost ostane ovako niska, čeka nas teška jesen. To nije zastrašivanje!

Gostujući u emisiji Novi dan televizije N1, epidemiolog Branko Kolarić govorio je o procesu cijepljenja u Hrvatskoj, načinu na koji je vođena kampanja i mjerama potpore koje će, po sadašnjim planovima vlade, dobivati samo poduzeća čiji djelatnici se cijepe

'To smo radili kad nismo imali dovoljno cjepiva, ljudi su se htjeli cijepiti, kažemo im cijepi se, a mi nismo imali dovoljno cjepiva. Sada imamo dovoljno cjepiva, a nemamo prave kampanje', kaže Kolarić, koji ističe da je u prostoru bilo previše kontradiktornih informacija te da je bilo nedosljednosti u provođenju mjera od dužnosnika, javnih osoba.

'To sve dovelo je do nepovjerenja i sad se to prelilo na cijepljenje. To je šteta koja je učinjena i sad se moramo izvlačiti iz te štete. Zabrinjavajuće mi je bilo da se zdravstveni djelatnici nisu u prvom krugu htjeli cijepiti, pogotovo medicinske sestre. Sve zdravstvene djelatnike koji se ne žele cijepiti poslao bih na ispit iz epidemiologije jer je cjepivo nešto što znamo i što ima velike kolektivne benefite. Individualna nuspojava jest moguća, ali to je prihvatljivo kada gledamo s etike populacijske razine. Cjepivo je nešto što će završiti ovu epidemiju, ali ne mislim da je prisila način', kazao je Kolarić, dodajući da treba razgovarati s ljudima i informirati ih.

'Ako nam cijepljenost ostane ovako niska, možemo ponovno očekivati izrazito tešku jesen i zimu jer ima dovoljno ljudi koji se mogu zaraziti. Ako želimo zaustaviti ovu pandemiju, onda je cijepljenje način. To nije zastrašivanje nego činjenice jer imamo realno iskustvo, zaključio je Kolarić.