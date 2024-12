Eksplozivan rast ruske 'mračne flote': Puni državnu kasu, a mogla bi Putinu pomoći i u ratu

Čak i prije nego što su zapadne vlade u prosincu 2022. ograničile cijenu ruske nafte na 60 dolara po barelu i zabranile trgovinu širokom paletom ruske robe, zapadna osiguravajuća društva – koja dominiraju tržištem – počela su ukidati osiguranja brodovima koji prevoze rusku naftu.

Sve to trebalo je smanjiti ključne prihode Moskve od nafte te je natjerati da prekine rat u Ukrajini. No, umjesto toga, samo je nabujala ruska flota u sjeni.

Ovi brodovi, poznati i kao 'mračna flota', nemaju ni međunarodne certifikate ni zapadno osiguranje, a mahom su nejasnog vlasništva. Plove pod zastavom Gabona i drugih zemalja bez pomorske ekspertize.

Eksplozivan rast mračne flote

Prema think tanku CREA, oko 80 posto ruske sirove nafte transportirano je brodovima izvan kontrole Zapada. U međuvremenu, ukupni broj brodova flote u sjeni više se nego utrostručio od 2022., a ruska ratna blagajna nastavila se puniti novcem. Prema podacima koje je analizirao ovaj think tank, do rujna prevezli su tako sirove nafte u vrijednosti od 80 milijardi eura otkako je skupina G7 prije dvije godine uvela ograničenje cijena.

Osim toga, po podacima Lloyd's Lista, brodovi iz sjene mahom su izgrađeni prije 15 i više godina, a četiri petine njih nemaju vjerodostojno osiguranje. K tome isključuju svoje transpondere i šalju lažne lokacije, pa im je u većini slučajeva gotovo nemoguće ući u trag.