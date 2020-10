Dvojica Hrvata uhićena u Srbiji zbog prevare teške 50.000 eura

Srbijanska policija uhitila je hrvatske državljane H.P. (1987.) i J.K (1991.) koje se sumnjiči da su počinili kazneno djelo prevare dovodeći u zabludu gospodarska društva i pravne osobe diljem Srbije, šaljući im uplatnice radi navodnog upisa u registar, priopćeno je u subotu u Beogradu

Dvojica uhićenih Hrvata su, kako se navodi u priopćenju srbijanskog MUP-a, osumnjičeni da su posredstvom gospodarskog društva "Digitalna platforma", registriranog u Srbiji, te internetske stranice www.privredni-registar.rs, dovodili u zabludu ovlaštene osobe u gospodarskim društvima i poslovnim subjektima na teritoriju Srbije. Čiili su to tako da su im poštom slali uplatnice tražeći da uplate novac radi upisa u privredni registar, uz napomenu da bi, ako to ne učine do određenog datuma, morali naknadno uplatiti trostruko veći iznos.

Riječ je o svoti od 4.500 dinara (oko 40 eura) navedenoj na uplatnicama, te objašnjenju da po isteku roka treba uplatiti oko 127 eura (15.000 dinara).

Osumnjičeni su na taj način, prikrivanjem činjenica, dovodili i održavali u zabludi ovlaštene osobe da će, uplatom traženog iznosa biti upisani u registar koji vodi neki državni organ.

Na taj su način protupravno prisvojili iznos veći od 50.000 eura.

Uhićenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a uz kaznenu prijavu bit će privedeni u Tužiteljstvo u Beogradu.

Policija intenzivno traga za još jednim hrvatskim državljaninom (32 godine) koji je osumnjičen za isto kazneno djelo, a protiv kojeg će također biti podnijeta kaznena prijava.