Dvije tisuće specijalaca poslano u jednu od najopasnijih zemalja na svijetu

U srpnju je haićansko izborno vijeće zakazalo dugo iščekivane izbore za 13. prosinca , no ranije ovog mjeseca objavilo je da preispituje raspored, ne navodeći pritom konkretan vremenski okvir.

Od 2024. godine na Haitiju su raspoređene strane snage u sklopu sigurnosnih misija koje podupire UN, a čiji je cilj pomoći haićanskoj policiji u osiguravanju četvrti te stvoriti preduvjete za sigurne i vjerodostojne izbore.

U ovoj najmnogoljudnijoj karipskoj državi izbori nisu održani još od 2016. godine, a posljednji predsjednik ubijen je 2021. godine. Niz prijelaznih čelnika odgađao je glasovanje, navodeći kao razlog nesigurnost, s obzirom na to da naoružane kriminalne organizacije šire svoja područja djelovanja.

Prema novom rasporedu koji je Vijeće objavilo u srijedu, prvi krug predsjedničkih i parlamentarnih izbora zakazan je za 18. srpnja 2027. godine, dok bi se drugi krug, zajedno s lokalnim izborima, održao 4. listopada.

Ova odluka dolazi nešto više od tjedan dana nakon što su četiri salvadorska zrakoplovna tehničara nestala u zasjedi na njihovo vozilo, do koje je došlo na području pod kontrolom bandi, na periferiji Port-au-Princea.

Predsjednik Salvadora Nayib Bukele najavio je operaciju njihova spašavanja te je u tu karipsku zemlju već uputio stotine vojnika, no nije pojasnio kakva će biti njihova zapovjedna struktura, koliko će dugo ostati ondje niti koje će točno zadaće obavljati.

Ministarstvo vanjskih poslova Salvadora priopćilo je u srijedu da je Bukele razgovarao telefonom s haićanskim premijerom Alixom Didierom Fils-Aimeom te da namjerava rasporediti više od 2000 vojnika.

Ured Fils-Aimea potvrdio je taj razgovor u zasebnoj izjavi, navodeći da su dvojica čelnika ''ponovno potvrdila svoju predanost jačanju bilateralne koordinacije i operativne suradnje u okviru snaga za suzbijanje bandi, osobito radi pružanja potpore operacijama spašavanja i odgovora na sigurnosne izazove''.

Ured nije odmah odgovorio na upit za komentar o tome znači li to da će se nove salvadorske snage pridružiti misiji koju podupire UN ili će djelovati zasebno.