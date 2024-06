Dva 'potencijalno opasna' asteroida prošuljat će se kraj Zemlje ovaj tjedan: Pratite ih uživo

Ali to ne znači da oni predstavljaju neposrednu prijetnju Zemlji. Zapravo, oba će sigurno proletjeti tisućama kilometara na sat. Postoji nula posto šanse da će se bilo koji od njih sudariti s našim planetom, prema Europskoj svemirskoj agenciji.

Niti jedan od ovih asteroida neće biti vidljiv golim okom, ali ćete ih možda moći uočiti teleskopom ili dalekozorom, rekao je Gianluca Masi, astrofizičar i osnivač The Virtual Telescope Project, za Business Insider. Ili ih možete gledati putem prijenosa uživo koje organizira The Virtual Telescope Project. A putem ovog linka možete gledati prolet Asteroida 2024 MK u subotu, 29. lipnja, s početkom u 17:00 sati. ET.

Asteroid veličine planine 2011 UL21