Dva dana nakon što je rekao da Hrvatska neće na crvenu listu, glasnogovornik slovenske vlade promijenio mišljenje: Uskoro test obavezan!

Nakon što je u srijedu Hrvatska zabilježila 130 novih slučajeva zaraze koronavirusom raste zabrinutost i u Sloveniji čiji se brojni građani u ovom trenutku odmaraju na Jadranu.

Hrvatska bi na crvenu listu došla ako bi premašila 14-dnevnu učestalost od 40 infekcija na 100 tisuća stanovnika. Konkretno to bi bilo kada bi imali prosječno 116 novih infekcija svaki dan u roku od 14 dana.

'To su brojevi koji se moraju ticati svakog pojedinca i, naravno, vodstva u Hrvatskoj', rekao je za televozijsku emisiju '24ur Zvečer' rekla infektologinja Mateja Logar.

Službeni glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin je za istu emisiju kazao da se veliki postotak slovenskih državljana na odmoru ponaša izuzetno odgovorno, a također je naglasio kako ga podaci koji dolaze izHrvatske posljednjih dana brinu.

'Ono što me žalosti je da će Hrvatska promijeniti zakon o zaraznim bolestima, ali tek nakon 20. kolovoza', naglasio je Kacin. To znači da će turistička sezona već biti gotova kad zaons tupi na snagu.

'To je priča koja jako zaostaje', komentirao je Kacin poteze hrvatske vlade.

Siol.net navodi da njemački i austrijski mediji smatraju da je broj testova koje provodi Hrvatska relativno nizak. Za usporedbu - u Hrvatskoj je od početka epidemije provedeno nešto više od 132 tisuće testova, a u Sloveniji 138 tisuća.

Kacin je optužbe popratio riječima da Slovenija sigurno može hrvatskim brojevima dodati barem one infekcije za koje su evidentirali da su uvezene iz Hrvatske.

'Tada su ti hrvatski brojevi puno veći', rekao je Kacin, koji je također istaknuo da se u Hrvatskoj obavlja manje testova, da turisti ne vjeruju tamošnjem zdravstvenom sustavu i da se radije vraćaju u svoju domovinu na liječenje ako se razbole tijekom praznika.

Kacin je kazao da će se Hrvatska 'brzo naći na crvenoj listi' s obzirom na to da je 'previše slučaja zaraze među turistima'. Nije želio spekulirati može li se to dogoditi u sljedeći tjedan, već je istaknuo da će brojevi to odrediti. Kacinova izjava dolazi samo dva dana nakon što je izjavio da Hrvatska neće na slovensku crvenu listu.

Podsjetimo, zalijanski ministar zdravstva Roberto Speranza u srijedu je potpisao odluku prema kojoj sve osobe koje ulaze u Italiju, a prethodno su boravile u Hrvatskoj, Grčkoj, Malti ili Španjolskoj moraju na testiranje za koronavirus