Potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju javila se u eter lokalne televizije i napala novinara jer je pustio jednog gledatelja da je kritizira zbog njezine imovine

Nakon što je gledatelj emisije 'Glas naroda' Dubrovačke televizije komentirao imovinu Dubravke Šuice, navodeći, među ostalim, kako su 'za nju rekli da ima sedam milijuna eura' te pitajući otkud joj jahta od 500.000 eura, u eter se javila sama Šuica pitajući novinara Pasku Tomaša kako to da nije reagirao na te 'objede, neistine i dezinformacije', prenosi Telegram .

'Podigao je s pet na sedam milijuna eura. Zaista nevjerojatno kako se ljudi bavi iznošenjem dezinformacija, a vi ga niste opomenuli! U ovoj državi postoje institucije. Ovo je ozbiljna, suverena, europska država. Čudi me da niste reagirali. Ja znam da ste vi vrstan novinar, da je vaša emisija gledana, ja sam je čula iz kuhinje! I zaista sam se iznenadila da vi niste reagirali. Moja želja bi bila da onemogućite da se na taj način govori o bilo kojem pojedincu, Hrvatu, Hrvatici ili građaninu ove države. I zaista mi je žao ako na taj način želite steći popularnost. Ja sam kuma vaše Dubrovačke televizije! I zaista sam sretna što sam to u ono vrijeme mogla biti, međutim zaista mi je žao da dopuštate da se građani nabacuju muljem, smećem, blatom na moju malenkost!', poručila je Šuica.

Voditelj joj je na to kazao kako je nije htio prekidati, ali neka mu sada kaže što od iznesenog nije istina, odnosno da točno demantira čovjeka. Šuica se na to nasmijala i kazala kako u ovoj državi postoje institucije koje to znaju.