Pogledajte koliko je država kriminalcima oduzela novca, nekretnina, vozila, nakita, satova...

Država je od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2019. na ime trajno oduzete imovinske koristi u kaznenim djelima nakon pravomoćne presude oduzela ukupno 173,6 milijuna kuna gotovine, 11 nekretnina, sedam vozila, jedno građevinsko zemljište, plemenitih kovina u vrijednosti od 950.000 kuna, mobitel, informatičku opremu, kućanske aparate i laboratorij za uzgoj kanabisa, doznaje Jutarnji list u Ministarstvu državne imovine

"Općenito, treba naglasiti da se trajno oduzeta imovina prodaje putem javnog natječaja, javnim prikupljanjem ponuda te ako je donesena odluka o prodaji, nastoji se osigurati što veća prodaj na cijena, a istodobno se uzimaju u obzir i potrebe državnih tijela, ustanova socijalne skrbi te ostalih korisnika državnog proračuna", odgovorili su Jutarnjem u Ministarstvu državne imovine.

Kada je riječ o privremeno oduzetom novcu, on se čuva u bankarskim sefovima, a privremeno je oduzet i jedan stan od 80 metara četvornih na obali. No, budući da je država shvatila da bi joj privremeno oduzimanje nekretnina samo stvaralo trošak do donošenja pravomoćne sudske presude, više se uopće privremeno ne oduzimaju nekretnine, nego se jednostavno blokiraju kako osumnjičeni vlasnik ne bi mogao njima raspolagati.

Podsjećaju i da su najpoznatiji slučajevi blokiranja dijela Kulmerovih dvora u vlasništvu Ivice Todorića te nekretnina u vlasništvu bivšeg premijera Ive Sanadera i bivšeg šefa HGK Nadana Vidoševića. Do danas je sudskom odlukom privremeno blokirano više od 620 nekretnina, ističe Jutarnji list.