Drugi najveći grad u Australiji zatvara gotovo sve trgovine i gasi dio industrije do sredine rujna

Australski drugi najveći grad Melbourne u kojemu je već na snazi noćni policijski sat objavio je nova ograničenja za industriju, uključujući trgovinu i građevinarstvo, u očajničkim naporima da zauzda širenje virusa koji se vratio nakon što je prvotno stavljen pod kontrolu

Od srijede navečer u Melbourneu će se zatvoriti većina trgovina, neke proizvodnje i administrativne usluge, u okviru šestotjednog zatvaranja koje će, kako se očekuje, pogoditi 250.000 radnih mesta, objavljeno je u ponedjeljak.

Država Victorija uvela je izvanredno stanje u nedjelju zbog skoka u lokalnom prijenosu bolesti, pa je među ostalim u Melbourneu uveden policijski sat od 20 sati do pet sati ujutro.

Australija se do nedavno bolje nosila s virusom od ostalih zemalja i ima 18.361 oboljelih od covida-19 i 221 preminulu osobu, no sad je izložena riziku gubitka kontrole u državi Victoriji koja je uvela do sada najstrože mjere kretanja.