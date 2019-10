Jandroković o mogućem odlasku HNS-a iz koalicije: Razgovarat ćemo, ali spremni smo za sve opcije

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izvijestio je medije o čemu se razgovaralo na koalicijskom sastanku u Vladi, a sudeći prema izjavama nekih drugih partnera, nema velikog razumijevanja za HNS

'Što se tiče HNS-a kaže da je predsjednik Vlade objasnio svoju upoziciju koju podržava i HDZ. 'I ovdje mi se čini da su svi koji su bili za stolom iskazali veliko razumijevanje za stavove premijera. Još ćemo razgovarati, više smo puta govorili da ne pristajemo na ultimatume, moramo biti razboriti, spremni smo povećavati plaće i to se vidi u mandatu ove Vlade gdje su prosječne plaće povećane za 12 posto, vidi se to i kroz tri godine mandata gdje bi plaća prosvjetnih radnika porasla za 15 posto prema prijedlogu, moramo voditi računa o financijskoj održivosti sustava. Možemo dati onoliko koliko država ima. Uvijek treba razgovarati, štrajk neće riješiti ništa, štrajkati onda mogu i drugi, moramo biti razboriti', komentirao je Jandroković posljednji zahtjev HNS-a i sindikata u školstvu.

Na pitanje je li zahtjev HNS-a ultimatum i hoće li izaći iz Vlade kaže: 'Ne bih došao do te razine da će HNS izaći iz Vlade, još postoji mogućnost razgovora pa ćemo vidjeti.'

Glavaš: HNS ucjenjuje vladajuću koaliciju

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš rekao je u srijedu navečer da je Vlada napravila najviše što je moguće za prosvjetne djelatnike i nije odbila mogućnost da se naprave dodatni pozitivni iskoraci, prenosi Hina.

Nakon sastanka koalicijskih partnera Glavaš je rekao da ih je premijer izvijestio o svemu što je Vlada napravila na tom području, a on osobno smatra da je HNS prešao granicu te da zloupotrebljava i ucjenjuje vladajuću koaliciju.

'Vlada je napravila maksimum maksimuma što je moguće za prosvjetare i ne odbija da to učini u narednim mjesecima, no za to je potreban dijalog, a ne manipulacija jedne političke stranke s tisućama prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj', ocijenio je.

Dodao je da nitko od članova vladajuće koalicije nije protiv povećanja plaća prosvjetnim radnicima, policajcima, zdravstvenim djelatnicima i drugim zaposlenicima državne uprave te da na to ne može stavljati pravo jedino HNS.

'Svi smo za to, ali treba gledati realne mogućnosti hrvatske države ovoga trenutka. Najjednostavnije je podići kredit od nekoliko milijuna eura i ne zamarati se time tko će to vraćati nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Hrvatska se ne smije zaduživati da bi kupovala biračko tijelo pred parlamentarne izbore', istaknuo je Glavaš.