Policija obajvila detaljne karte za preporučene i nepoželjne pravce kretanja Zagrebom u naredna dva dana

Veliki summit Kina plus 16 koji se krajem tjedna održava u Dubrovniku u Hrvatsku će dovesti drugog čovjeka Kine, kineskog premijera Li Keqianga, ali i druge državnike iz zemalja srednje i istočne Europe. Iz zagrebačke policije najavili su mogućnost prometnih zastoja, a detalje donosimo u nastavku

Posebnu regulaciju prometa već je najavila policija, koja je tijekom vikenda i ponedjeljka na vozilima, zatečenim u zonama zabranjenog parkiranja, ostavila obavijest s uputama za 9. i 10. travnja.

Jednako tako, posebna regulacija bit će uvedena na Gornjem gradu. Zabrana zaustavljanja i parkiranja za sva vozila na području Gornjeg Grada, a posebno na Trgu svetog Marka, Ćirilometodskoj, Kuševićevoj, Vitezovićevoj, T. Brezovačkog, Visokoj ulici, Ulici Vatroslava Lisinskog, Basaryčekovoj (prvih pet mjesta kod kbr. 1-3), Mletačkoj ulici (prvih 5 mjesta kod kbr. 1-3), Opatička ulica od Kamenite do 29.X.1918., Habdelićevoj, Jezuitskom trgu i Katarininom trgu vrijedit će od utorka u 20 sati do srijede do 12:30 sati.