Dr. Fauci povlači se s dužnosti Bidenova glavnog medicinskog savjetnika

Dr. Anthony Fauci u ponedjeljak je objavio da se u prosincu povlači s položaja ravnatelja Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID) i da više neće obavljati dužnost glavnoga medicinskog savjetnika američkog predsjednika Joea Bidena

Prošli mjesec Fauci je Reutersu rekao da se planira povući s dosadašnjih funkcija do kraja prvoga mandata aktualnog predsjednika Joea Bidena, no čini se da će se to dogoditi puno prije.