DP-ov ministar: Simptomatičan je trenutak prijave Mlinarića, on je heroj ove države

Šušnjar je u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade kazao i da se ne boji osipanja Kluba u Saboru i da bez obzira na to kako DP-ovi unutarstranački izbori završili, ne vidi način na koji bi oni mogli uzrokovati bilo kakvu štetu u stranci.

"Konačno imamo dva kandidata, do sad je svaki put bio po jedan. Izbori se provode po pravilima kao i do sad i to je jedina mogućnost, s obzirom na to da imamo Statut kojim je tako definirano. Demokratski proces je u tijeku, predizborna kapanja, možemo je tako nazvati, unutarstranačka. U žaru borbe se, kao i u svim drugim izbornim procesima, izrekne koješta", kazao je.