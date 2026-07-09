DP i HDZ postigli dogovor: 'Unatoč pokušajima opstrukcije, rezolucija o Hrvatima u BiH ide u Sabor'

Istodobno su oštro osudili curenje informacija sa zatvorenih sastanaka , ocijenivši takvu praksu neprimjerenom i štetnom za međusobno povjerenje unutar vladajuće većine.

Domovinski pokret poručio je kako, kao ključni partner u Vladi Republike Hrvatske, nastupa konstruktivno i u dobroj vjeri prema koalicijskim partnerima s ciljem ostvarivanja programskih prioriteta, podizanja kvalitete života građana i zaštite nacionalnih interesa.

Govoreći o višetjednim razgovorima s HDZ-om oko Prijedloga rezolucije Hrvatskoga sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, iz DP-a ističu kako su pregovori protekli u konstruktivnoj atmosferi, unatoč pokušajima pojedinaca i interesnih skupina da ih, kako navode, kontaminiraju ili zaustave.

Iz stranke potvrđuju da će zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i HDZ-a uskoro biti upućen u službenu proceduru Hrvatskoga sabora.

U priopćenju su se osvrnuli i na predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frku-Petešića, istaknuvši kako je tijekom procesa usuglašavanja odigrao časnu i profesionalnu ulogu. Istodobno smatraju da su pokušaji njegove difamacije, kroz izdvajanje pojedinih izjava iz konteksta višetjednih pregovora, neutemeljeni.

Prema navodima Domovinskog pokreta, svi sudionici pregovora dijelili su stajalište da Republika Hrvatska mora snažno poduprijeti jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, nastavljajući aktivnosti koje su u tom smjeru provođene prethodnih godina.

Zaključuju kako zajednička rezolucija predstavlja važan iskorak u borbi za političku jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini te potvrđuje nastavak hrvatske politike zaštite njihovih legitimnih prava i interesa.