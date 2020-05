Svaki put kad Nikola Grmoja ili Božo Petrov najave da će 'uskoro predstaviti zvučna pojačanja', njihov Most u pravilu ostane bez barem jednog poznatog člana. A u proteklim tjednima i mjesecima to su izgovorili više puta, pa se sada već ozbiljno sumnja da osim njih dvojice stranačku iskaznicu ima još jedino Miro Bulj

Djeličak nervoze pokazao je pokušavši objasniti da između Mosta i Bože Petrova zapravo treba staviti znak jednakosti i da su svi koji su ikad ušli u Sabor učinili to upravo 'na njegovo ime'.

Most nezavisnih lista nastao je u malim dalmatinskim sredinama, u kojima su se pojavili prije sedam ili osam godina počeli pojavljivati džepovi građanskog otpora vječnoj vladavini HDZ-a, mahom ogrezloj u korupciji.

I do današnjeg dana iz Mosta su na ovaj ili onaj način izašli baš svi spomenuti, izuzev Bulja.

Premda se u dijelu javnosti ovaj pokret, a potom i stranku, od početka proglašavalo ultrakonzervativnim, u Mostu barem u početku nisu davali povoda za to: svoju političku priču gradili su na protestnim glasovima, ekvidistanci prema dvjema velikim strankama te mantri o antikorupciji i reformama. Na izborima 2015., a potom i na ponovljenima godinu kasnije, ostvarili su spektakularan rezultat i postigli cilj - vlast se nije mogla formirati bez njih.

U ideološkom smislu nekako su odolijevali otprilike do trenutka usvajanja Istanbulske konvencije i, paradoksalno, nije ih rasturilo čvrsto svrstavanje na jednu ili drugu stranu - nego, naprotiv suprotno, činjenica da su svojim zastupnicima ostavili slobodu glasanja po vlastitoj savjesti, pa su se našli i u jednom i u drugom taboru.

Tu su zastupnici i viđeniji članovi počeli otpadati jedan za drugim: Orepić je procijenio da 'konfliktna politika koju vodi ova stranka sužava prostor za realizaciju same ideje Mosta', Marko Vučetić izjavio je da se 'Most toliko udaljio od nezavisnih da više nije moguća ni pristojna komunikacija', Ivan Kovačić naprosto je nestao, Panenić izazvao bijes najavivši kandidaturu za predsjednika države, Pranić se vratio svojoj doslovno nezavisnoj poziciji i povukao još nekoliko vijećnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji…

'Dok god su stupovi Mosta jedinstveni, a jesu, nema potresa. Istina, trebaju nam nadogradnja i novi ljudi', priznao je prošlog ljeta politički tajnik Nikola Grmoja, najavivši i da se neće iznova kandidirati za stranačke funkcije. I tom prilikom najavio je 'nove kapitalce', a koje javnost još uvijek nije dočekala.

Od platforme koja je imala cilj promovirati mlade i neovisne političke stranke, preko jasno profilirane konzervativne opcije, Most je uoči parlamentarnih izbora logično došao do statusa samo još jedne desne stranke. Računao je da će zbog javne podrške predsjedničkoj kandidaturi Miroslava Škore imati povoljnu poziciju u pregovorima oko sastavljanja izbornih lista, no apetiti dviju strana nisu se uskladili, pa je uslijedilo objašnjenje da je 'možda i bolje tako'.

Iz ozbiljne treće snage u kategoriju nebitnih

'Da, oni su se od klasične protestne opcije preoblikovali u jasno desnu, konzervativnu stranku, a zbog prijašnje heterogenosti po putu su gubili istaknute članove, ali i podršku građana. Danas je Most jedina opcija za koju se sa sigurnošću može reći da neće doći na vlast - niti oni žele s bilo kime, niti bilo tko želi koaliciju s njima', kaže za tportal politički analitičar Jerko Trogrlić.