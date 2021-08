Došao po osobnu, a tamo ga priveli i prijetili kaznom od 15.000 kuna

Zagrepčanin Dominik Kolobarić zbog birokratske pogreške završio je u pritvoru i prijetila mu je kazna od 15.000 kuna. Sve se desilo prilikom predaje zahtjeva za izdavanje nove osobne iskaznice

O kakvom se prekršaju radi, nitko mu nije htio reći. No, odjednom su se kroz masu ljudi koji su čekali u redu, prema njemu krenula probijati dva policijska službenika te ga počeli odvoditi.

"Odvode me do ulaza gdje smo čekali trećeg policijskog službenika, da bi me odveli u postaju da naprave zapisnik i govore mi da sam prekršio mjeru samoizolacije i da mi prijeti kazna 15 tisuća kuna. Ovo sam gledao u filmovima kad je neka nacionalna prijetnja“, i dalje je u nevjerici naš sugovornik.

Problem je nastao u ponedjeljak, pri Dominikovom povratku iz BiH u Hrvatsku. Antigenski test mu je istekao, a na prijelazu u Vinjanima pušten je u zemlju uz obvezu da novi test napravi odmah po dolasku u Zagreb. To je učinio i poslao ga mailom.

"Oni su pročitali mail, nisu reagirali po tom pitanju i kako je ostao u pročitanom nitko nije poduzimao ništa. Meni je ostala mjera samoizolacije, jer netko u sustavu me stavio u samoizolaciju“, kazao nam je.

Nakon svega toga jednostavno mu je rečeno da se može vratiti natrag, uzeti broj, i čekati u redu. Kaže, nije bilo smisla da čeka dodatna tri sata u redu, a dodaje da mu se zbog cijelog incidenta nisu ni ispričali, već su mu poželjeli sreću.

Iz zagrebačke policije potvrđuju događaj i poručuju - pravila su pravila. Kažu, manja je greška iznova provjeriti nego riskirati unatoč tomu što tako oduzimaju nečije vrijeme bez pravog razloga. I u zavodu za javno zdravstvo svjesni su da se pogreške događaju.

'Mislim da u svakom sustavu postoji mogućnost pogrešaka i mislim da se svatko trudi da se te greške svedu na minimum', zaključila je Sanja Kurečić Filipović iz HZJZ-a.