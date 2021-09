Dosad stigle četiri prijave za glavnog ravnatelja HRT-a

Nadzorni odbor (NO) HRT-a je do ponedjeljka 6. rujna, roka za podnošenje prijava za izbor glavnog ravnatelja HRT-a, primio četiri prijave, a konačni broj kandidata bit će poznat krajem tjedna do kada mogu stići kandidature poslane poštom

Zaprimljene su dvije potpisane kandidature i dvije na kojima se kandidati na poleđini omotnice nisu potpisali, saznaje Hina, a imena svih kandidata koji su ispunili uvjete natječaja bit će poznata 15. rujna kada će NO HRT-a otvarati zaprimljene prijave. Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a krajem srpnja.