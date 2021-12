Donesen zagrebački proračun od 15 milijardi kuna: Kreće stabilizacija finnacija, gradit će se novi vrtići, ide i besplatno testiranje na spolne bolesti

Proračun Grada Zagreba za 2022. u iznosu od 15,12 milijardi kuna koji je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević, prihvaćen je u četvrtak na sjednici Gradske skupštine s 28 glasova za i 14 protiv, a oporba je ustvrdila da je on nerealan, nerazvojan te nedovoljno transparentan.

Od 15,12 milijardi kuna oko pet milijardi otpada na proračunske korisnike, a 10,19 milijardi se odnosi na proračun u užem smislu. Ukupni proračun je za milijardu i 120 milijuna kuna veći u odnosu na rebalans proračuna iz 2021. i to zato što će se povećati prihodi od prodaje imovine, nekih nekretnina i prodaje udjela u tvrtki APIS, koju Grad ima zajednički s državom, te vezano za povećane porezne prihode s obzirom na rast BDP-a koji je država projicirala za 2022.

Za 2022. predviđa se 52 milijuna kuna za izgradnju novih tri do četiri vrtića, što je više nego dvostruko u odnosu na prosjek zadnjih pet godina koliko se izdvajalo za gradnju novih vrtića. Prihvaćenim amandmanom SDP-a je prvotno predviđenih 15 milijuna kuna, povećano za 10 milijuna kuna, pa je tako u proračunu 25 milijuna kuna namijenjenih za najam prostora za brzo povećanje privremenih kapaciteta vrtića s obzirom na revidiranu mjeru roditelj-odgojitelj.

"To je način kako ćemo upravljati gradom i to je način kako ćemo izvući grad iz ove financijske krize i zato imamo 300 milijuna kuna suficita u proračunu za sljedeću godinu. Znači, akumulirani deficit od milijardu i 400 milijuna kuna koji je ova neodgovorna prošla vlast u pet godina akumulirala, jednostavno sa situacijom da su troškovi bili veći od prihoda, a što je protuzakonito, to ćemo neutralizirati time da ćemo akumulirati suficit sljedećih pet godina", istaknuo je.

Gradonačelnik je u predstavljanju proračuna naglasio kako ima tri osnovna cilja. "Prvi je da stabilizira financije Grada Zagreba, s obzirom na dosta zahtjevnu financijsku situaciju konsolidiranog duga od 8,2 milijarde kuna kada gledamo ukupnu zaduženost Grada i gradskih poduzeća. S druge strane cilj je da intenzivira poslije-potresnu obnovu Zagreba i treći cilj je da realizira ciljeve zelenijeg i pravednijeg Zagreba", objasnio je Tomašević.

Filipović (HDZ): Tomaševićev reciklirani proračun

Zastupnik oporbe iz redova HDZ-a Davor Filipović dao je svoju "osudu i presudu" prilikom rasprave o proračunu.

"Proračun je nerealan, nerazvojni, postizborni, nedovoljno transparentan i nedovoljno participativan. Riječi su to Tomaševića koji je to izrekao s govornice 2017. godine, a sve se te riječi mogu primijeniti na ovaj proračun koji je danas predložio. Ovaj proračun se slobodno može nazvati recikliranim jer u njemu Tomašević kao razvojne projekte navodi sve ono što smo slušali i u prethodnim mandatima", ustvrdio je Filipović.

Poručio je gradonačelniku da štednje provodi preko ljudskih sudbina jer do viška u proračunu ide preko "šest tisuća ljudskih sudbina korisnika mjere roditelj-odgajatelj".

Trpimir Goluža iz redova Mosta komentirao je proračun naglasivši da priželjkuje da se gradonačelnik okrene budućnosti, a ne da se u predstavljanju osvrće na poteze bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan "čestitao" je gradonačelniku na svim projektima iz proračuna od 2017. do 2021. godine na koje je napravio "copy-paste", odnosno da ih je kopirao.

"Većina tih projekata je prijedlog HDZ-a, nešto i pokojnog gradonačelnika, i dobro je to bez obzira tko je na vlasti, dobro je da je gradonačelnik svih građana Zagreba i projekti koji su u interesu građana", kazao je Župan.

Dodaje da nije dobro što je gradonačelnik u svojem nastupu i prezentaciji proračuna nastupio "pomalo bahato" prema gradskim zastupnicima.

"Ipak ste većinu ovog proračuna ovisni i o EU sredstvima i uspjesima Vlade RH, dapače bit ćemo vam pomoć u svim projektima u kojima ćemo moći sudjelovati. Nadamo se da će se ti projekti održati i da ćete ih napraviti", kazao je Župan.

Smatra da nije dobro što se 280 milijuna kuna od mjere roditelj-odgojitelj nije usmjerilo u ništa, već se s time želi "anulirati gubitak od 300 milijuna kuna".