nestale tijekom noći

Dolijao poduzetni dvojac: S gradilišta zgrade ukrali 18 klima uređaja

M.Či./Hina

29.04.2026 u 21:07

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Bionic
Reading

Bjelovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje kojim su dvojica 39-godišnjaka identificirana kao osumnjičenici za krađu 18 klima uređaja s gradilišta stambene zgrade u Bjelovaru, pri čemu je pričinjena šteta veća od sedam tisuća eura

Krađa je prijavljena sredinom travnja, kada je odgovorna osoba oštećenog trgovačkog društva obavijestila bjelovarsku policiju o nestanku uređaja s gradilišta. Istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičenici tijekom jednog vikenda u travnju, u noćnim satima, uz pomoć originalnog ključa ušli u zgradu u izgradnji te odnijeli klima uređaje.

Obojica su uhićena u ponedjeljak na području Policijske uprave zagrebačke, u suradnji sa zagrebačkim policijskim službenicima. Protiv osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u tešku krađu, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ništa od dogovora

wright u hrvatskoj

konstruktivan razgovor

najpopularnije

Još vijesti