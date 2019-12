Dojavili GONG-u: Suprug glasao umjesto supruge u BiH; u Tuzli 'fotkali' glasački listić...

Izborni dan prošao je mirno uz manje nepravilnosti, sažeo je GONG u svojem priopćenju. Manje nepravilnost, kako navode, vezane su uglavnom uz propuste u radu i imenovanje biračkih odbora te kršenje izborne šutnje

'Zaprimili smo nekoliko slučajeva u kojima su biračice i birači bili zaokruženi kao da su glasali, a oni su tvrdili suprotno. Pojedini birački odbori su takvim biračima dozvolili glasanje, dok su drugi to odbijali, čime je biračima uskraćeno pravo glasa. Zabilježena su kršenja izborne šutnje slanjem poruka i uznemiravanjem birača porukama i pozivima - nekoliko biračica i birača prijavilo nam je da je dobivalo SMS-ove HDZ-a i SDP-a', sažimaju u Gongu.

DIP je uoči izbornog dana, nakon dojave Gonga, razriješio nekoliko članova biračkih odbora u BiH utvrdivši da su članovi stranke, no i tijekom izbornog dana zaprimili su u Gongu nove slučajeve iz Hrvatske u kojima su građani tvrdili da su stranački kadrovi u pojedinim biračkim odborima.

Građani su dojavili i o organiziranom prijevozu te povremenim gužvama na biralištima u BiH, a u Livnu je zabilježeno i grupno glasanje te dva slučaja glasanja umjesto druge osobe. U jednom je slučaju muškarac uzeo suprugin list i glasao umjesto nje, dok je u drugom supruga uzela listić suprugu i glasala umjesto njega, a birački odbor u oba slučaja nije reagirao. U Tuzli je zabilježeno fotografiranje listića od jednog birača, no birački odbor je drugog spriječio u tome.

DIP-u je prijavljena i objava navodnih rezultata glasanja u Australiji na stranici Domovina na Facebooku, na kojoj su prikazani promatrači u konzulatu RH, nakon čega je Povjerenstvo upozorilo stožer Miroslava Škore da za vrijeme trajanja izborne šutnje danas do 19 sati po hrvatskom vremenu nije dopušteno objavljivanje ikakvih rezultata ili procjena rezultata izbora. Prema Zakonu o izboru predsjednika, nisu propisane kazne za kršenje izborne šutnje, za razliku od lokalnih i parlamentarnih izbora. Kandidat Škoro je u nekoliko objava na Facebooku u kojima se sugerirao njegov redni broj na listiću kršio i izbornu šutnju.

Gong podsjeća da su troškovi prijevoza birača do birališta zapravo troškovi izborne promidžbe kandidata ili kandidatkinje. To se ne bi trebalo tako tretirati samo ukoliko, kako je to DIP utvrdio na prethodnim predsjedničkim izborima, na autobusima nema oznaka kandidata, a uslugu prijevoza mogu 'koristiti svi birači pod jednakim uvjetima'.

Podsjećamo građanke i građane da zahtjev za izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta za eventualni drugi krug glasanja mogu podnijeti 23., 24. i 25. prosinca neposredno u pisanom obliku ili e-mailom nadležnom uredu državne uprave ili putem sustava e-građani.