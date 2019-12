GONG: Izborno prijepodne protječe mirno, osim u dva slučaja kašnjenja u otvaranju biračkih mjesta

Izborno prijepodne protječe mirno, osim u dva slučaja zakašnjelog otvaranja biračkih mjesta, prema dojavama neanonimnih građanki Gongu, priopćili su u nedjelju iz nevladine udruge Gong čiji promatrači nadziru današnje hrvatske predsjedničke izbore

Građani dojavljuju i da nisu bili informirani o procedurama i rokovima za prijavu promjene mjesta na kojem planiraju glasati, kao ni o promjenama adresa biračkih mjesta koja su se dogodila u odnosu na prethodne izbore, dodaju iz Gonga.

'S obzirom da je prethodno potvrđeno da su, suprotno zakonu, u biračke odbore bili imenovani stranački kadrovi, a da ih je DIP zbog toga razriješio s dužnosti, pozivamo građanke da dojave ukoliko primijete slične nepravilnosti', dodaje se u priopćenju.

Gong je dobio i dojave o organiziranom prijevozu na birališta u Bosni i Hercegovini. 'Troškovi prijevoza birača do birališta zapravo su troškovi izborne promidžbe kandidata ili kandidatkinje', kažu iz Gonga, no, kako ističu 'to se ne bi trebalo tako tretirati samo ukoliko, kako je to DIP utvrdio na prethodnim predsjedničkim izborima, na autobusima nema oznaka kandidata, a uslugu prijevoza mogu koristiti svi birači pod jednakim uvjetima'.