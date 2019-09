Dodik nazvao Komšića 'blebetalom', Komšić mu poručio 'da ne traži belaj'

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u srijedu kako je njegov hrvatski kolega u državnom vrhu i aktualni predsjedatelj Željko Komšić na zasjedanju Opće skupštine UN-a govorio u osobno ime jer njegov nastup nije bio ranije usuglašen, a usput je Komšiću uputio niz uvreda jer mu je ovaj iz New Yorka poručio da ne pravi probleme ako sam sebi želi dobro

'On je smišljen kao podvala Hrvatima, a onda pokušava držati lekcije nama Srbima. On je nebitan, a nešto drugo je što pokušava da se nametne kao netko važan. Niti sam ja, niti je on Predsjedništvo. Da bi Predsjedništvo imalo snagu mora imati suglasnost sva tri člana, sviđalo se to meni, njemu ili bilo kome drugom. Dakle, to što on govori su njegovi privatni stavovi', kazao je Dodik novinarima u Bihaću komentirajući govor kojega je Komšić dan ranije održao u sjedištu UN u New Yorku te njegove komentare na Dodikovu odluku da unutar Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske ustroji paravojne postrojbe pod nazivom žandarmerija.