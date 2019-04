Dobrobit životinja trebala bi biti na prvom mjestu

Nakon brojnih pritužbi nevladinih organizacija, članova Europskog parlamenta i u izvješćima u medijima, Europska komisija provela je reviziju u hrvatskoj luci Raša tijekom rujna 2018. godine, a 2019. objavila je izvješće koje prikazuje katastrofalno zlostavljanje životinja koje se brodovima prevoze prema Bliskom istoku i sjevernoj Africi.

Raša je mala luka, ali je jedna od glavnih europskih izlaznih točaka za žive životinje (uglavnom goveda). Luka također trguje drvom i kamenjem. U 2017. u luku Raša prispjelo je 2164 kamiona sa živim životinjama, uglavnom govedima, koji su cestovnim transportom dolazili iz Mađarske, Hrvatske, Njemačke, Rumunjske, Italije i Češke. Životinje su dalje ukrcane za prijevoz na 78 plovila (uglavnom u Libanon, Izrael, Tursku i Irak) pod okolnostima koje su uzrokovale strašne patnje i stres za životinje, što je kršenje zakona EU-a, a potvrđeno je i revizorskim izvješćem službe Komisije nadležne za zdravlje i sigurnost hrane.

„Sustav koji je uspostavljen nedostatan je za smanjenje rizika koji mogu negativno utjecati na dobrobit životinja koje pristižu u luku Raša, i koje se dalje prevoze morskim putem.”

U četiri dana svjedočili smo nekoordiniranom dolasku 101 kamiona pri dnevnim temperaturama višim od 30 °C, što je zakonsko ograničenje za prijevoz životinja. U izvješću se naglašava da pod tim uvjetima „utovar vozila pri odlasku nije trebao biti izvršen”.

U zaključku o dobrobiti životinja tijekom pomorskog prijevoza rezimira se da „lučki veterinari nemaju dovoljno tehničkog znanja za obavljanje odgovarajuće inspekcije plovila za žive životinje i stoga ne procjenjuju učinkovito sve potrebne elemente.”

Općenito, revizori izražavaju kritiku da „vlasti ne otkrivaju slabosti i pogreške u svojim kontrolama i stoga ih ne mogu ispraviti jer ne postoji postupak provjere učinkovitosti službenih kontrola u luci koji bi im omogućio poduzimanje korektivnih mjera.”

„Prostori za ukrcaj u luci Raša godinama su u vrlo lošem stanju, što predstavlja rizik za zdravlje i dobrobit životinja. Veterinarska nadležna tijela ili nisu osposobljena za nadzor i inspekciju postupka prilikom ukrcaja, ili su bespomoćna. Uvjereni smo da u luci Raša nema stvarnog nadzora ni regulacije tih aktivnosti,” izjavila je Iris Baumgärtner, voditeljica projekata organizacije Animal Welfare Foundation.

„Izvješće samo potvrđuje da naši nalazi u protekle četiri godine nisu izolirani incidenti, nego rutina u luci Raša. Svjedočili smo životinjama pod ogromnim toplinskim stresom koje su stizale u luku i čekale nakrcane u kamionima na jakom suncu više sati prije nego što su ih silom ukrcali na brodove. Radnici su žestoko tukli životinje i utovarivali čak i one nesposobne za daljnji transport pred očima službenog veterinara. Neodgovarajući prostori za ukrcaj omogućili su to da su prestravljene životinje bježale, a neobučeni radnici premještali su ih naplovila upotrebom sile. Prošlog kolovoza svjedočili smo okrutnoj barbarskoj sceni kad je jedan veliki bik ukrcan na brod tako da su ga svezanog za jednu nogu podigli dizalicom. To je apsolutno protuzakonito!

Raša je svoju lošu reputaciju stekla i u međunarodnim medijima prije 20 godina kada se dogodila slična scena. Vrijeme je da se u toj luci zabrani transport životinja! To Hrvatskoj donosi samo lošu reputaciju i zagađenje”, kaže Gabriel Paun, direktor organizacije Animals International za EU.

„Mi dokumentiramo stanje živih životinja koje pristižu u izraelske luke nakon užasnih putovanja iz Raše i drugih luka u Europskoj uniji. Pri dolasku životinje su prljave, često pokrivene fekalijama, a mnoge su teško ozlijeđene. Neke su stare samo nekoliko tjedana, slabe su i zapomažu u pretrpanim kamionima. Njihovo putovanje i patnja ne završavaju u luci. Prevoze se dalje u karantene, na hranilišta i nakon toga u klaonice s barbarskim metodama koje su u Europskoj uniji nezakonite. Zabilježili smo okrutnost u svakoj fazi u procesu dolaska živih životinja. Ova nasilna praksa mora se zaustaviti. Mi vršimo pritisak na svoje političare da zabrane uvoz živih životinja i zatraže od EU-a pomoć u njegovu ukidanju, kaže Yaron Lapidot, glasnogovornik organizacije Israel Against Live Shipments („Izrael protiv prijevoza živih životinja”).