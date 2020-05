S danom raspisivanja parlamentarnih izbora vlada Andreja Plenkovića dobit će pridjev 'tehnička' i takva će ostati sve do stupanja na dužnost novog premijera i nove garniture ministara nakon provedenih izbora i formirane nove većine. Njene ovlasti određene su dvama zakonima, ali svejedno nisu definirane do kraja i njeno ponašanje će na koncu najviše ovisiti o političkoj kulturi i bontonu

Otkako je prijenos vlasti u Hrvatskoj zakonski definiran, makar i na ovako labav način, nisu zabilježena veća odskakanja od civilizacijskih normi i kulturnog ponašanja. Najbliže rubu stigla je vlada kratkotrajnog premijera Tihomira Oreškovića, a koja je u periodu između prikupljanja potpisa za raspuštanje i samog raspuštanja Sabora - dakle kada je bilo izvjesno da će pasti, a svejedno je još uvijek imala potpune redovne ovlasti - na svojoj posljednjoj sjednici donijela odluku o imenovanju gotovo stotinu osoba u različita državna tijela , zavode, agencije i zaklade. Između ostalog, izglasala je smjenu starih te imenovanje novih članova Nadzornog odbora Ine. No čak dva mjeseca nakon izglasavanja nepovjerenja Oreškovićeva vlada donijela je uredbu kojom je izmijenila Zakon o HRT-u, zbog čega je zastupnik SDP-a Peđa Grbin od Ustavnog suda zatražio da se očituje o tome što je zapravo dozvoljeno raditi u periodu tehničke vlade. Ustavni sud do danas se nije oglasio o tome.

'Mogli bismo imati prijepore jer ponašanje tehničke vlade ovisi o političkoj kulturi - a ona u Hrvatskoj ne postoji, dok se institucije koje to reguliraju naprosto ne oglašavaju', kaže Grbin za tportal.

U financijskom aspektu i u svjetlu krize oko koronavirusa, Plenkovićeva tehnička vlada ipak će imati nešto veće ovlasti nego što je to uobičajeno jer je sredinom ožujka, i to uz pristanak saborske oporbe, izglasana izmjena Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2020. godinu. Tim potezom ukinuta su ograničenja preraspodjele na proračunskim stavkama do pet posto i do 15 posto za projekte vezane uz europske fondove - drugim riječima, ministar financija Zdravko Marić ima mogućnost financiranja svih budućih protukriznih mjera, ali pod uvjetom da pronalazi sredstva preraspodjelom unutar postojećeg proračuna, bez dodatnog zaduživanja i povećanja državnog deficita. Kako je rebalans izglasan upravo na dan raspuštanja Sabora, Grbin smatra da bi se Vlada trebala suzdržati od korištenja ovih odredbi i većih preraspodjela u tehničkom dijelu mandata.

Rebalansom proračuna predviđeno je zaduživanje od oko 63 milijarde kuna, od čega je oko polovica već realizirana, pa se pretpostavlja da u kombinaciji s odredbom o mogućnosti sklapanja ugovora 'kako se ne bi prouzročila znatna šteta' Marić ima dovoljnu slobodu i na ovom polju.

'Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora' drugi je propis koji određuje ponašanje u doba tehničkih vlada, a on se sastoji od samo šest kratkih članaka. Taj zakon donosi se svake godine i definira pravo Vlade da svojim uredbama sa zakonskom snagom utječe na gospodarsku politiku u razdobljima u kojima Sabor ne zasjeda, u zimskoj i ljetnoj stanci, pod uvjetom da odmah na početku zasjedanja Hrvatskog sabora podnese izvještaj o tome. No isto pravo ostavljeno joj je za razdoblje 'od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora': u tom periodu tehnička vlada zapravo može donositi uredbe sa zakonskom snagom o svemu osim donošenja ili izmjena državnog proračuna, propisivanja poreza ili pitanja koja po Ustavu ipak može uređivati isključivo Sabor.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, smatra da problema ne bi trebalo biti u periodu tehničke vlade i samom postupku primopredaje vlasti, no mogli bi se pojaviti ako razdoblje do formiranje nove većine i imenovanja nove vlade bude predugačko.