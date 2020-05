Djelatnici svih domova za starije i nemoćne u državi New York morat će se testirati na koronavirus dvaput tjedno, objavio je u nedjelju guverner Andrew Cuomo. U najteže pogođenoj američkoj saveznoj državi New York, u staračkim je domovima umrlo 5380 osoba ili oko 20 posto ukupnog broja smrtnih slučajeva u toj saveznoj državi, prema podacima New York Timesa.

