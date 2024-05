Dječak postao teški invalid nakon vodenih kozica: 'Antivakseri, ovo morate vidjeti'

No, tri dana nakon što je dobio vodene kozice , neposredno prije svog šestog rođendana, temperatura mu je porasla iznad 42 stupnja, dobio je napadaj, a kasnije je počeo nerazgovijetno govoriti, piše Independent .

Nakon što je prošao mnoge pretrage u bolnici, Tomu je na kraju dijagnosticirana miastenija gravis – stanje koje uzrokuje slabost mišića – u travnju 2018., zajedno s encefalitisom, što je upala mozga. Stanje se pojavilo kao autoimuni odgovor na virus varicella-zoster (vodene kozice) .

Samo godinu dana kasnije, Tom je ponovno dobio vodene kozice, koje su u početku izgledale kao blage, ali nakon što je počeo doživljavati halucinacije - 'vidjeti čudovišta' i pokazivati simptome psihoze - upućen je u dječju bolnicu Evelina London na daljnje pretrage.

Tomu je tada po drugi put dijagnosticiran autoimuni encefalitis u listopadu 2019., u dobi od sedam godina, zajedno s lezijom na mozgu - i to ga je ostavilo s mnogim 'fizičkim, kognitivnim i mentalnim zdravstvenim poteškoćama'.

Cjelodnevna njega i invalidska kolica

Tom, koji sada ima 12 godina, zahtijeva cjelodnevnu njegu i korištenje invalidskih kolica, inkontinentan je, pati od iscrpljujućeg mentalnog i fizičkog umora, bori se s depresijom i tjeskobom i kao rezultat toga razvio je suicidalne ideje, što je 'zastrašujuće'.

Rebecca, koja je Tomova njegovateljica, ali se obučava da postane savjetnica, rekla je da Tom čini njihove 'živote cjelovitima' i da ga obožavaju - ali 'tugovanje' zbog gubitka djeteta koje su nekoć imali učinilo ju je odlučnom da pomogne drugim roditeljima i podigne svijest o tome.

'Izazvala bih sve koji se dvoume oko cijepljenja svog djeteta za MMR ili MMRV da obave svoje istraživanje temeljeno na znanstvenim dokazima prije nego što donesu odluku da se ne cijepe', rekla je Rebecca.

'Doživotni invaliditet uzrokovan bolestima protiv kojih se može cijepiti i koje se mogu izbjeći cijepljenjem je užasan i razarajući i otežava život na načine koje ljudi nikada ne bi mogli zamisliti.

'Tomovo djetinjstvo je uništeno, on nikada neće vratiti te godine. Njegove tinejdžerske godine i njegov odrasli život bit će vrlo različiti od onog koji smo zamišljali za njega ili koji je on sam zamišljao, a cijepljenjem bi to možda bilo izbjegnuto.'

Dodala je: 'Obožavamo ga u potpunosti i on čini naše živote cjelovitim, ali čini se kao da imamo dvoje djece i da smo jedno od njih izgubili.'