Dizel ruši rekorde, Trump okrivio Zelenskog: 'Prestanite uništavati ruske rafinerije!'

Ukrajini pritom nije poručio da obustavi napade na ruski teritorij u cijelosti. ‘ Neka napada ciljeve, ali ne dizelsko gorivo jer izaziva nestašicu ’, rekao je.

'Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati uništavati dizelsko gorivo u Rusiji’ , rekao je Trump novinarima tijekom posjeta svom golf-terenu u irskom okrugu Clare.

Trump: Ima mnogo drugih ciljeva

Trump je ustvrdio da je rast cijena dizela posljedica rata Rusije i Ukrajine, a ne rata s Iranom i poremećaja u opskrbi naftom s Bliskog istoka, prenosi Politico.

‘Ovo nije izazvao Bliski istok. Ovo je posljedica onoga što se događa s Rusijom i Ukrajinom. Razgovarali smo s gospodinom Zelenskim o tome. Postoji mnogo drugih ciljeva. Nemojte gađati dizelsko gorivo jer to šteti svijetu’, rekao je Trump.

Cijena dizela u SAD-u u petak je premašila rekordnih šest dolara po galonu.

Ukrajinski udari ključni dio strategije protiv Moskve

Za Kijev bi odustajanje od napada na rusku energetsku infrastrukturu predstavljalo značajnu promjenu strategije. Ukrajina posljednjih mjeseci izvodi sve dublje napade dronovima i projektilima na ruske rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu, pokušavajući Moskvi povećati ekonomsku cijenu nastavka invazije.

Trump nije prvi dužnosnik njegove administracije koji je ukrajinske napade povezao s rastom cijena goriva.

Američki ministar energetike Chris Wright prošlog je tjedna rekao da je stanje s dizelom otežano jer su ruske rafinerije pretrpjele znatnu štetu. Ministar financija Scott Bessent također je dio energetskog šoka pripisao ukrajinskim napadima na ruska energetska postrojenja.

Europski dužnosnik: Energetsko primirje mora vrijediti za obje strane

Jedan visoki europski dužnosnik uključen u razgovore pod američkim posredovanjem oštro je odbacio Trumpovu argumentaciju. Tvrdi da Washington uoči američkih izbora traži krivca za rast cijena energenata te da ruski izvoz nafte i dizela nije presudan za američku potrošnju.

Ako SAD želi da Ukrajina prestane gađati ruske rafinerije, dodao je, onda bi trebao tražiti i da Rusija prestane napadati ukrajinsku energetsku mrežu.

‘Energetsko primirje mora biti obostrano’, poručio je.

Moskva, međutim, zasad ne pokazuje namjeru obustaviti napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u subotu je rekao da ruske vojne operacije neće biti zaustavljene tijekom pregovora s Ukrajinom.